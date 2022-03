Én måned siden Russland invaderte Ukraina

24. februar 2022 sendte Russland bakkestyrker inn i Ukraina og angrep militære mål over hele landet.

I dag er det én måned siden sjokkinvasjonen og krigen startet.

De russiske styrkene har ikke lykkes med å innta hovedstaden Kyiv, og framrykkingen andre steder har stanset opp som følge av ukrainsk motstand.

Men tapene og sivil lidelse på ukrainsk side er enorme.

Ukrainske soldater søker dekning fra artilleriild i Irpin, i utkanten av Kyiv. Foto: Felipe Dana / AP

Krigen fryktes å ha drept tusenvis av ukrainske sivile, sammen med tusenvis av soldater på begge sider.

I løpet av krigsmåneden har over halvparten av Ukrainas barn blitt fordrevet fra sine hjem, ifølge FNs barnefond Unicef.

4,3 millioner barn på flukt

Ukraina har rundt 40 millioner innbyggere, og rundt 7,5 millioner av disse er barn.

1,8 millioner av disse har flyktet til andre land, og 2,5 millioner er internt fordrevet som følge av krigshandlingene

12 år gamle Lera klemmer moren sin på togstasjonen i Bucuresti. Hun savner faren sin som er hjemme i Ukraina. Hun og familien vil hjem så raskt de kan, men vet ikke når det kan skje. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Dette er en dyster milepæl som kan få varige konsekvenser i generasjoner framover, sier Unicef-sjef Catherine Russell.

– Tryggheten og sikkerheten for barn, og tilgangen deres til helt grunnleggende tjenester blir nå truet av ustanselig og forferdelig vold, sier hun.

Krigsmåneden har fordrevet 4,3 millioner barn, mer enn halvparten av barnebefolkningen på 7,5 millioner i Ukraina, ifølge FN. Et barn lager et hjerte med hendene sine på en stasjon i Budapest, etter å ha flyktet fra Ukraina. Foto: MARTON MONUS / Reuters

Totalt har flere enn 10 millioner ukrainere flyktet fra hjemmene sine etter russisk bombardement fra land, sjø og luft.

– Vladimir Putin har allerede krysset den røde linjen til barbari, sa Storbritannias statsminister Boris Johnson da USAs president Joe Biden og andre NATO-ledere ankom toppmøtet i Brussel torsdag.

En evakuert beboer går forbi ukrainske soldater og en person som har mistet livet da en missil traff et boligblokk i Kyiv 17. mars. Foto: THOMAS PETER / Reuters

Ber Nato-ledere øke våpenforsyningen

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ber de allierte på Nato-toppmøtet i Brussel om å øke våpenforsyningen dramatisk.

– Verden må stoppe krigen, sa president Zelenskyj i en TV-tale sent i går kveld, holdt på engelsk.

Kilde: Institute for the Study of War / Rochan Consulting / NRK. Oppdatert (23.03.2022)

Zelenskyj ber Nato om en økning i våpenleveranser, blant annet avanserte jagerfly, missilforsvarssystemer, stridsvogner, pansrede kjøretøy og antiskipmissiler.

– Frihet må være bevæpnet, sa presidenten.

Ukrainske soldater og brannmenn leter etter overlevende i ruinene etter at et kjøpesenter ble bombet i Kyiv. Foto: Felipe Dana / AP

Zelenskyj ber også resten av verden om å ta til gatene og protestere.

– Kom fra kontorene deres, hjemmene deres, skolene og universitetene deres, kom i fredens navn, kom med ukrainske symboler for å støtte Ukraina, for å støtte frihet, for å støtte livet, sa Zelenskyj mens han henvendte seg til lederne av G7, Nato og EU i Brussel.

Egor (5) trøster moren sin Helen Yakubets på et tilfluktsrom i Romania etter å ha flyktet fra Tsjernihiv i Ukraina. Foto: CLODAGH KILCOYNE / Reuters

Uten vann og strøm

FN-tallene viser at flere enn 3,6 millioner ukrainere har flyktet til utlandet etter opprivende reiser ut av byer som Mariupol.

I havnebyen ved Azovhavet befinner det seg nå nesten 100.000 mennesker som er uten mat, vann eller strøm, og som må holde ut harde angrep fra russiske styrker.

Byen har vært beleiret av russiske styrker og russiskvennlige separatister i nesten en måned.

En mor skjermer sønnen sin mens de ligger på bakken etter å ha hørt skudd sør i Mariupol. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

I Zjytomyr, vest for Kyiv, ble en skole jevnet med jorden. Innbyggeren Vasiliy Kravchuks har en sønn skulle begynne der neste år.

– Hver dag må vi gå ned i kjelleren mellom 20 og 30 ganger for å søke dekning. Det er vanskelig fordi jeg har en gravid kone og en liten sønn, sier han til nyhetsbyrået AFP.

Stoltenberg: – Putin har gjort en stor feil

Putin har undervurdert styrken til det ukrainske folket og militæret, sa Stoltenberg før det ekstraordinære toppmøtet i Brussel i torsdag.

– Den feilen var å starte en krig mot et uavhengig, suverent land. Han har undervurdert styrken til det ukrainske folk og heltemotet til det ukrainske folk og det ukrainske militæret, sa Stoltenberg.

Ukrainske soldater blir velsignet før de skal gå i kamp. Foto: THOMAS PETER / Reuters

Nato anslår at mellom 30.000 og 40.000 russiske soldater er drept eller såret så langt under krigen i Ukraina, og at opptil 15.000 av dem er drept, ifølge en høytstående Nato-tjenestemann, melder flere byråer.

Pentagon anslår at Russland har tapt 10 prosent av sin opprinnelige kampstyrke, inkludert soldater, stridsvogner, fly og annet militært materiell.

Olga (27) ble alvorlig skadet da hun forsøkte å skjerme babyen sin mot splinter etter en eksplosjon i Kyiv. Foto: OKHMATDYT CHILDRENÕS HOSPITAL / Reuters

64 sykehus angrepet

64 sykehus, klinikker og ambulanser er angrepet siden den russiske invasjonen, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Aldri tidligere har jeg opplevd en situasjon der det oppstår så komplekse behov i løpet av så kort tid i en krise som utvikler seg så raskt, sa WHOs krisesjef Michael Ryan på en pressekonferanse i Genève onsdag.

Angrep på helseinstitusjoner er brudd på internasjonal lovgivning, sier WHO.

Russland har hele tiden hevdet at de ikke angriper sivile mål i krigen.

Barna til helsearbeidere varmer seg under et teppe mens de venter på slektninger ved et sykehus i Mariupol. Foto: Evgeniy Maloletka / AP