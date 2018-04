Elefanttragedie på spansk motorvei

Med flere løse elefanter i veien mandag var politiet nødt til å stenge motorveien A30 for trafikk, for å få kontroll på de løpske og trolig vettskremte elefantene.

Én av elefantene døde av skadene som følge av ulykken, og to elefanter ble skadet i ulykken, ifølge spanske veisikkerhetsmyndigheter.

Direktør i det spanske vegvesenet Gregario Serrano, skriver på Twitter at foreløpige undersøkelser tyder på at ulykken skal ha skjedd i forbindelse med at lastebilen skulle kjøre forbi en saktegående spesialtransport.

I det lastebilen var i ferd med å kjøre tilbake i høyre felt, veltet den, skriver El País. Avisen, som siterer kilder i det spanske vegvesenet, skriver at lastebilen trolig veltet på grunn av ujevnt fordelt last, i tillegg til at elefantene skal ha beveget på seg.

Fører uskadd

I over to timer etter ulykken var veien stengt, noe som førte til store trafikkproblemer. De løse elefantene vekket naturligvis også nysgjerrigheten til de mange menneskene som sto fast i den stillestående trafikken, mens redningsaksjonen pågikk.

Sirkuset som eier elefantene, Circos Reunidos, skal ifølge El País ha sagt at dyretransporten var godkjent for å transportere elefanter og at alle forskrifter er fulgt.

Føreren av lastebilen skal ikke ha blitt skadet i ulykken, skriver BBC.

På Twitter og i spanske medier har flere dyrevernere kritisert sirkuset og sjåføren av elefant-lastebilen. Ifølge en talsperson for sirkuset skal noen ha skrevet «at de heller ønsker at sjåføren skulle ha dødd, enn elefantene».

– Han er en person som elsker dyr, sier imidlertid talspersonen Ignacio Pedrera til spanske medier.

De overlevende elefantene blir behandlet på et feltsykehus som har blitt montert like ved ulykkesstedet.

Hendelsen skjedde 2. påskedag i byen Pozo Cañada ikke langt unna Albacete sørøst i Spania.