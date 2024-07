Orkanen «Beryl» har nådd Karibia frå Atlanterhavet med full styrke. Tysdag morgon melder U.S. National Hurricane Center at Beryl har forsterka seg til ein kategori 5-orkan.

Det er venta at han vil herje på fleire folkesette øyar. Hundretusenvis av menneske kan rammast.

Orkanen trefte øya Carriacou i Grenada ved 17-tida måndag og er på veg innover Karibiahavet.

Dette satellittbildet frå National Oceanic and Atmospheric Administration tatt kl. 22:50 EDT viser orkanen Beryl, sentrum, mens han bevegar seg over Karibia måndag 1. juli 2024. Orkanen Beryl har styrkt seg til kategori 5-status da han kryssa øyar i det søraustlege Karibia Foto: satellittbildet fra National Oceanic and Atmospheric Administration / AP

Nyheitsbyrået AP melder at «Beryl» slo i land med ein vindstyrke på opp mot 240 kilometer i timen. Allereie har fleire hustak og tre blitt blåste bort.

Reuters skriv at kraftlinjer har vorte rivne ned.

Foreløpig er det ikkje meldt om personskadar.

– Det har komme inn mange rapportar om øydeleggingar og skadar i Carriacou og Petite Martinique, seier statsministeren på Grenada, Dickson Mithell, ifølge CNN.

Han ser ikkje bort frå at fleire kan ha vorte skadde eller drepne i orkanen.

Det er 20 år sidan sist ein sterk orkan slo til i det sørlege Karibia. Den gongen mista fleire titals personar livet i Grenada.

Har stålsett seg

Ifølge amerikanske myndigheiter er «Beryl» ekstremt farleg. Den truar liv og helse, og kan føre med seg store øydeleggingar.

Folk vader i vannet etter oversvømmelser på Barbados. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP/NTB En gate oversvømmes på Barbados. Foto: Ricardo Mazalan / AP/NTB Bølger og kraftig vind slår inn mot Barbados. Foto: Ricardo Mazalan / AP/NTB Innbyggere spikrer treplater på en bolig på øya Barbados. Foto: Ramon Espinosa / AP/NTB Mange har hamstret inn vann, mat og andre nødvendige artikler i forkant av orkanen. Foto: Nigel R Browne / Reuters/NTB Det var travelt på butikkene dagen før orkanen skulle slå til. Foto: Nigel R Browne / Reuters/NTB I Trinidad og Tobago har soldater blitt satt i sving for å bistå. Foto: Jermaine Cruickshank/Trinidad Express / Reuters/NTB

Det nasjonale orkansenteret sat orkanen på kategori 4, det nest høgaste nivået. Det er første gong ein kategori 4-orkan har vorte registrert så tidleg i sesongen, skriv nyheitsbyrået AFP.

Tysdag morgon er den oppgradert til kategori 5. Det vert omtalt som ein tropisk orkan.

Det er venta at «Beryl» treffer øyane Barbados, Grenada, Saint Lucia, Tobago og Sankt Vincent og Grenadinane. Samla har dei over 700.000 innbyggarar.

Lokalbefolkninga på dei karibiske øyane stålsette seg fram til orkanen skulle slå i land.

Din nettleser støtter ikke innbygging av eksternt innhold

Mange har søkt ly i tilfluktsrom eller barrikadert bustadene sine. Bilde viser travle butikkar der folk hamstrar mat, vatn og andre nødvendige artiklar.

Innbyggarane har gjort det dei kan for å verne bustader og andre verdiar. Mange har spikra treplater på bygningar i håp om å skjerme dei frå øydeleggingar.

– Fleire vil truleg miste livet

Ingrid Marie Widvey frå Karmøy har budd på øya St. Thomas dei siste ti åra. Ho og familien har opplevd fleire kraftige orkanar.

Blant anna to kategori 5-orkanar, inkludert orkanen «Irma» i 2017.

Ho fryktar at konsekvensane av «Beryl» kan verte katastrofale for øyane som rammes hardast.

– Fleire vil truleg miste livet. Det er 20 år sidan dei hadde ein orkan i dei områda sist. Da døydde 40 menneske, seier Widvey.

Ingrid Marie Widvey (til høgre) og dottera Sophia (13) på øya St. Thomas. Foto: Privat

Ho trur ikkje at øyane som rammes hardast er førebudde på konsekvensane. Både fordi fattigdom er svært utbreidd der, og fordi landa manglar skikkelege støtteapparat.

– Der nede pleier dei ikkje å få orkanar i det heile. Dei har ikkje drenering og annan infrastruktur til å handtere ein orkan med denne styrken, så dei er ikkje ordentleg førebudde, seier Widvey.

Ho seier at orkanane kjem uvanleg tidleg i Karibia i år.

– Dei ti åra vi har budd her har vi aldri hatt verken stormar eller orkanar i juni. Orkansesongen begynner vanlegvis i august eller september, og varer til november, seier Widvey.

Allereie er det varsla at det kan komme fleire stormar og orkanar i næraste framtid.

– Det ser ut til å verte ein lang orkansesong, seier Widvey.

Trur at straumen forsvinn

St. Thomas ligg lenger nord enn øyane som rammes hardast av «Beryl».

Slik såg St. Thomas ut ved 19-tida på måndag. Foto: Ingrid Marie Widvey

Karmøy-familien vil truleg ikkje rammast hardt, men er førebudd på at uvêret vil få konsekvensar også for dei. For tida er også seks andre frå Karmøy på besøk hos dei.

– Det kan verte ganske kraftige vindkast og mykje nedbør, i tillegg til ein del lyn og tore. Truleg vil straumen vår gå ut. Det pleier han å gjere, seier Widvey.

Da «Irma» trefte St. Thomas i 2017 mista dei også straumen. Den gongen tok det eit halva halvt han var tilbake.

– Vi har heldigvis straumaggregat og satellittelefon. Det er jo ikkje innlagt vatn her, så ein er avhengig av å ha straum, seier Widvey.

Ho legg til at mange av dei som bur på øyane som vert hardt ramma, ikkje har aggregat.

– Det er viktig å hugse på at dei som bur der er utruleg fattige, seier Widvey.