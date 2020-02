Egypts tidligere president Hosni Mubarak er død

Mubarak ble stilt for retten anklaget for å ha beordret drap på regimekritiske demonstranter under «Den arabiske våren» i 2011. I juni 2012 ble han kjent skyldig i drap.

Sammen med sin tidligere innenriksminister Habib al-Adly ble Mubarak dømt til livsvarig fengsel.

I januar 2013 godtok en domstol at det kunne føres en ny rettssak mot Mubarak og al-Adly. Mubarak ble løslatt fra fengsel i august samme år og plassert i husarrest. Deretter ble han overført til et militærhospital.

Hosni Mubarak ble ført inn i rettssalen i en seng i august 2011 Foto: REUTERS TV / Reuters

Mubarak ble frikjent for de opprinnelige anklagene i den nye rettssaken, men 2014 fikk han en dom på tre år for underslag.

Til makten etter drapet på Sadat

Mubarak, som ble født i 1928, var utdannet ved det egyptiske militærakademiet. Han tjenestegjorde som offiser i flyvåpenet. I 1972 ble han sjef for Egypts luftforsvar og viseforsvarsminister. Tre år senere rykket han opp og ble landets visepresident.

Få hadde sett for seg at den ukjente visepresidenten skulle sitte med makten i 30 da han overtok etter Anwar Sadat, som ble drept av en ytterliggående islamsk gruppe under en militærparade i Kairo i 1981.

De satt sammen og så på en militærparade 6. oktober 1981. Kort tid etter ble president Anwar Sadat (th) drept av militante islamister. Visepresident Hosni Mubarak måtte overta. Foto: BILL FOLEY / AP

Men som president klarte Hosni Mubarak å konsolidere makten. Han overlevde også seks drapsforsøk mot seg.

Mubarak fortsatte å holde Egypt som en viktig alliert med USA i Midtøsten. Han var også en markert motstander av militant islam. Mubarak opprettholdt den fredelig relasjonen til Israel, som ble innledet i Sadats tid.

Hosni Mubarak opprettholdt et nært forhold til USA. Her tar han imot Barack Obama i Kairo i 2009. Foto: AMR ABDALLAH DALSH / Reuters

De mange som demonstrerte i Egypt under «Den arabiske våren» i 2011 så ham imidlertid først og fremst som en autoritær leder de ville bli kvitt.

I det meste av Mubaraks regjeringstid ble han behandlet som urørlig. Kritikk ble slått hardt ned på. Derfor ble fengselsoppholdet et sjokk. Mubarak satt til sammen fengslet i seks år, noen av årene i fengselets hospital.

Da han ble fløyet fra rettssalen til Torah fengselet i 2011 skal han ha grått og nektet å gå ut av helikoptre.

Ifølge statlig egyptisk TV døde Mubarak i på et sykehus i Kairo etter en operasjon. Det ble ikke presisert hva han var blitt operert for.