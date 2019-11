Dykkerkompani berget hundrevis av flasker med gammel konjakk

Det svenske damskipet SS «Kyros» var på vei til Petrograd (dagens St. Petersburg) i mai 1917. Om bord var 50 kasser med konjakk og 15 kasser med likør, bestilt av hoffet til den russiske tsaren Nikolai II.

Brennevinsbestillingen ble sendt gjennom Sverige, som hadde erklært seg nøytralt under første verdenskrig.

Utenfor den finske øya Åland i Østersjøen ble skipet stanset av en tysk ubåt.

Den tyske skipskommandanten bestemte seg for å senke det svenske skipet. Den alkoholholdige luksuslasten med destinasjon Russland ble ansett som smuglervarer.

Mannskapet ble sendt hjem til Sverige, mens fartøyet og lasten havnet på havets bunn.

Glemte aldri lasten

I over 80 år lå skipet uoppdaget. I 1999 sporet det svenske dykkerteamet Ocean X opp SS «Kyros».

Teamet har spesialisert seg på å hente opp edle dråper fra forliste skip. Blant annet har de

Men risikoen med SS «Kyros» ble vurdert som for stor.

Det forliste dampskipet var vanskelig tilgjengelig, og blant annet dekket med brukte nett fra fisketrålere.

Men skipet ble ikke glemt, selv om posisjonen en stund ble borte. 20 år senere startet svenskene arbeidet på nytt, nå sammen med islandske iXplorer.

I oktober i år – etter å ha gitt opp manuell dykking – lyktes man med å sende ned undervannsroboter fra offshoreskipet «Deepsea Worker», som hentet den dyrebare lasten opp.

Spent på kvaliteten

Til sammen er det 900 flasker, 600 med konjakk og 300 med likør.

Konjakken er av merket De Haartman & Co., som ikke lenger eksisterer. Likøren derimot er av merket Bénédictine, som ble skapt av franske munker for over 500 år siden.

Bénédictine er i dag eid av den store brennevinsprodusenten Bacardi. Selskapet er spent på om likøren har holdt seg.

– Vi er veldig begeistret over funnet og svært nysgjerrig om produktet har blitt bevart i disse årene under vann, sier Bacardis nordiske salgssjef Petra Caspolin i en uttalelse som en engelskspråklige svenske avisen The Lokal refererer.

Flaskene er nå sendt til analyse i Sverige og Russland.

– Forholdene i Østersjøen skulle være passende for lagring av denne typen brennevin. Det er både kaldt og mørkt. Ingen av flaskene var lekk, og det var fortsatt luft mellom korken og væsken Konjakkflaskene var også forseglet med et tynt lag med tinn, forteller leder av ekspedisjonen, Peter Lindberg til det franske nyhetsbyrået AFP.

Etikkene var borte på alle av flaskene, men noen kjennetegn var fortsatt intakt. Som trykken på trekassene og inngraveringer i flaskeglasset.

Lindberg sier han foreløpig ikke aner hva som vil skje med flaskene. Håpet er å kunne selge dem på auksjon eller til samlere i utlandet, men foreløpig er det ikke satt noen verdi på lasten.

De første anslagene går på 50.000-100.000 svenske kroner for konjakken og 20.000-50.000 svenske kroner for likøren – per flaske!

– Jeg får se om jeg har råd til å beholde en flaske, sier han til AFP.