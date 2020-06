Dronevideo viser kvithaien sirkle rundt surfarane

Dronevideoen viser at haien berre snusar på surfarane, og at dei slepper uskadde frå møtet.

Redningstenesta (NSRI) i Sør-Afrika ber no symjarar og surfarar vere på vakt etter at kvithai fleire gonger skal ha vore sett svært nær menneske i dette området.

Dette kystområdet utanfor hovudstaden Cape Town er kjend som eitt av dei beste områda dersom ein ønsker å sjå kvithai.

Sjølv om forskarar meiner at bestanden av kvithai i området har sokke, har det dei siste vekene vore rapportert om ei rekkje hendingar der kvithai har kome tett innpå menneske, skriv CNN.

Haiar kjem til dette området på denne tida av året for å jakte på sel og fisk nær land.

Det opplyser redningstenesta NSRI, som tysdag publiserte dronevideoen.

Ber folk passe på

– Åtferda vi ser i denne dronevideoen viser at haien er merksam på surfarane og at den undersøker dei, seier Sarah Waries, som jobbar med å overvake haiane i dette området.

Ho kommenterer hendinga på vegner av City of Cape Town Shark Spotters.

– Det er viktig for folk å hugse at kvithaiar er nysgjerrige rovdyr. Sjølv om haibitt er sjeldne, må folk forstå risikoen forbunde med å dele vatnet med desse dyra og endre åtferda for å unngå å møte hai, seier Waries.

Slik kan ein unngå haiane

Styresmaktene har ei rekkje gonger måtte be surfarar forlate vatnet etter at haiar vart oppdaga i nærleiken.

City of Cape Town Shark Spotters har komme med råd for å redusere risikoen:

Halde deg unna område der fuglar, selar eller delfinar beitar.

Halde deg unna område der det føregår fiske.

Ikkje opphald deg i vatnet om du blør.

Hald deg unna elvemunningar eller djupt vatn.

Ikkje vêr i vatnet åleine, om natta, eller viss ein kval har stranda i området.

Ein kan òg ha eit skjold på kroppen som skaper eit elektromagnetisk felt for å skremme haiar.

Ta omsyn til skilt som markerer at det er hai i området.

Dei som bruker kajakkar langt ute på havet blir rådde til å padle i grupper i ein tett diamantformasjon.

Dei fleste haiangrep mot menneske skjer når dyret er forvirra. Haien tek ein smak av ein framandlekam for å undersøkje kva det er.

Det var 64 uprovoserte haiangrep rundt om i verda i 2019, og to var dødelege, ifølgje databasen til Florida naturhistoriske museum.

Eit provosert angrep er definert som eit menneske som initierer samspillet med ein hai, til dømes ved å prøve å mate han.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. HAI-OMRÅDE: Plettenberg Bay i Sør-Afrika er kjend som eit område der det ofte er kvithai.

Surfar døydde etter haiangrep i Australia

Medan surfarane utanfor Sør-Afrika klarte seg bra, fekk eit haimøte i Australia tragisk utfall tidlegare denne månaden.

Ein 60 år gammal mann var ute på bølgjene ved Salt Beach nær Kingscliff, om lag 800 kilometer nord for Sydney, då haien angreip.

Han fekk førstehjelp på staden, men døydde av skadane han fekk i venstre bein.

Eit helikopter følgde ein stor hai som vart sett like etter angrepet, og folk vart åtvara mot å gå ut i vatnet.

Dette var det tredje dødelege haiangrepet i Australia i år. Det er i tillegg registrert sju ikkje-dødelige angrep, ifølgje Sydneys Taronga Zoo.