Drepte ved Izium funnet med bundne hender

I skogen utenfor Izium, nordvest i Ukraina, står enkle trekors på rekke og rad. Rundt 200 kors er det til sammen.

De fleste av dem har ikke noe navn, bare et nummer. Det skriver BBC. Til sammen skal det være 445 graver inne skogen.

Det er mest enkeltgraver, men ifølge nyhetsbyrået er det en massegrav med et skilt der det sto at det lå begravet 17 ukrainske soldater.

Den improviserte kirkegården ble oppdaget etter at russerne trakk seg tilbake fra området i helgen.

Ukrainske soldater står vakt ved noen av likene som er gravd opp utenfor Izium. Noen av de døde ble funnet med rep om halen og bundne hender. Foto: GLEB GARANICH / Reuters

Flest sivile i gravene

Izium ligger nordøst i Ukraina, ikke langt fra grensen til Russland. I over fem måneder var området kontrollert av russiske soldater.

Etter å ha ryddet området for landminer, har ukrainske soldater begynt å undersøke gravene.

Ifølge ukrainske myndigheter er det flest sivile som er funnet i gravene. Journalister fra Reuters sier at de har sett flere døde med bundne hender.

– Må vente litt

Forsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt. Foto: FFI

Forsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sier at man må vente litt før man sikkert kan si hva som har skjedd med de døde.

Han viser til at Izium er en by med nesten 50.000 innbyggere og at det nok har vært motstand mot russerne under okkupasjonen.

– Vi vet at russerne har vært ekstremt opptatt av å slå ned motstand på de områdene de har okkupert. Så det virker som om anklagene om at Russland står bak kan stemme, sier Bukkvoll.

Oleg Kotenko, som leder Ukrainas kommisjon for savnede personer, filmer en grav der en ukrainsk soldat ligger begravet utenfor Izium. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Ti tortursentre

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier fredag ettermiddag at det er hele familier blant de som er begravet. Han sier også at noen av de begravede bærer spor av tortur.

Den ukrainske politisjefen sa tidligere i dag at det funnet minst ti steder der folk har blitt torturert i Kharkiv-regionen.

To av disse tortursentrene skal være i byen Balaklija. Så langt er ikke påstandene om tortursentre bekreftet av uavhengige kilder.

Verste siden Balkan-krigene

Gravene utenfor Izium er den største samlingen slike graver på et sted siden krigene i det tidligere Jugoslavia på 1990-tallet.

Nå vil ukrainske myndigheter og FN etterforske hva som har skjedd.

– Våre kolleger i Ukraina følger opp disse anklagene. De har som mål å organisere et overvåkingsbesøk i Izium for å fastslå omstendighetene rundt disse personenes død. Det sier FN-kontorets talskvinne Elizabeth Throssell fredag.