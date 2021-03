Nyheitsbyrået AP viser til ein uavhengig forskar i byen Yangon som skal ha talt 93 døde så langt i dag. Han ønsker ikkje å bli namngitt, grunna eiga tryggleik.

Samtidig melder nyheitsnettstaden Myanmar Now at så mange som 91 har vorte skotne og drepe ulike stader i landet. Av desse skal 24 ha vorte drepne i byen Mandalay.

Tidlegare på dagen heldt militærjuntaen sin parade i hovudstaden Naypyidaw. Juntaleiar Min Aung Hlaing brukte høvet til å love demokrati og nye val.

Militæret feirar seg sjølv under «militærets dag» i Myanmar i hovudstaden Naypyidaw. Imedan demonstrerer titusenvis av menneske rundt om i landet mot militærstyret som har regjert sidan 1. februar. Foto: AP / AP

– Hæren vil gå i hand med heile nasjonen for å verne demokratiet, hevda han i ein TV-sendt tale.

Åtvara demonstrantane

Så langt har ikkje regimet kunngjort nokon dato for når det visstnok igjen skal haldast val.

Min Aung Hlaing kom òg med ei ny åtvaring til demonstrantane i talen sin. «Terrorhandlingar som kan skade roa til staten og orden og tryggleik», vil ikkje bli tolererte, understreka han.

General Min Aung Hlaing er Myanmars øvste militære leiar og styrer no landet etter at han overtok makta frå Aung San Suu Kyi 1. februar i år. Foto: STRINGER / Reuters

Dagen til dei væpna styrkar blir markert for å minnast starten på lokal motstand mot Japans okkupasjon under andre verdskrigen. Utanlandske diplomatar pleier å vere til stades, og ifølgje juntaen deltok åtte utanlandske delegasjonar laurdag. Blant dei var representantar for Russland og Kina.

Massiv kritikk

Til liks med Myanmar Now melder òg AFP at ei rekkje menneske laurdag har vorte drepe i Mandalay.

I tillegg vart tre menneske drepne under ein demonstrasjon i bydelen Insein i Yangon, fortel ei lokal kjelde til nyheitsbyrået Reuters.

Pårørande sørgjer over Chit Lin Thu, ein drepen politibetjent som har demonstrert mot militæret i Myanmar. Foto: AFP/anonym kilde / AFP

Byrået har prøvd å rette spørsmål om dødsfalla til militæret i landet, utan å få svar. Militærjuntaen i Myanmar har fått massiv internasjonal kritikk for bruk av dødelege maktmiddel mot demonstrantar etter militærkuppet 1. februar. Til saman skal over 300 menneske ha vorte drepne.

Statleg TV i landet åtvara fredag om at demonstrantane risikerte å bli skoten «i hovudet og ryggen». Militærjuntaen opererer med lågare dødstal enn andre kjelder og har påpeika at også enkelte medlemmer av tryggingsstyrkane har vorte drepe i samanstøytane etter kuppet.