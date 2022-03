Døde legges i massegrav i Mariupol

Etter nærmere en ukes beleiring og kraftige blir den humanitære situasjonen bare verre i havnebyen Mariupol, sørøst i Ukraina.

– Minst 1170 mennesker har blitt drept og 47 ble begravet i en massegrav i dag, sa viseordfører Serhiy Orlov onsdag melder Reuters.

Likhusene er overfylt og mange døde rundt om i byen er ikke hentet. Det er for farlig å holde vanlig begravelser.

De lokale myndighetene har derfor bestemt seg for å bare få de døde i jorden raskest mulig, uten noen form for seremoni.

Bilder viser døde kropper som hastig lempes ned i en 25 meter lang massegrav i utkanten av byen onsdag. Ifølge nyhetsbyrået AP, som har tatt bildene, skjer gravleggingen under pågående russiske angrep.

Noen døde er pakket inn i tepper, andre i plastsekker.

En død legges i en massegrav i Mariupol, fordi det er for farlig å gjennomføre vanlige begravelser, ifølge lokale myndigheter i Mariupol. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Gravleggingen startet på tirsdag og man planlegger å fylle igjen graven på torsdag.

Russisk angrep rammet sykehus

Ukrainske myndigheter opplyste i dag om at et russisk rakettangrep traff et sykehus i Mariupol onsdag

– Mariupol. Direkte angrep fra russiske styrker mot fødeklinikken. Mennesker og barn ligger i ruinene. En krigsforbrytelse, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på Twitter.

Redningsetatene bærer en skadet gravid kvinne. Foto: Evgeniy Maloletka / AP En bil brenner utenfor sykehuset som ble rammet av angrep på onsdag Foto: Evgeniy Maloletka / AP Foto: Evgeniy Maloletka / AP Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Det er ikke bekreftet at sykehuset var et bevisst mål for det russiske angrepet.

Angrepet skal ifølge lokale myndigheter ha ført til store ødeleggelser.

FN understreker at angrep aldri skal rettes mot helseinstitusjoner, og ber om at dette stanses omgående.

Statsminister i Storbritannia, Boris Johnson, fordømmer angrepet.

– Det er få ting som er mer fordervet enn å sikte mot de sårbare og forsvarsløse, skriver Johnson.

Onsdag kveld skriver Zelenskyj på Facebook at de russiske angrepene på byen er en krigsforbrytelse.

Folk mangler alt

Den langvarige beleiringen og de mange angrepen mot byen har ført til at man ikke får inn nødvendige forsyninger. I tillegg ble både strøm og vanntilførsel kuttet for flere dager siden.

Situasjonen er svært alvorlig, ifølge de lokale myndighetene.

– Folk mangler vann, varme, elektrisitet og gass. Innbyggerne smelter snø for å drikke, sier viseordføreren Serhiy Orlov melder Reuters.

Store ødeleggelser i byen

Mariupol har blitt utsatt for harde russiske angrep i dagevis.

Satellittbilder fra det amerikanske romteknologiselskaper Maxar viser hvordan større bygninger i byen så ut før angrepene.

Satellittbilde som viser en matvarebutikk og et kjøpesenter i Mariupol før Russlands invasjon av Ukraina. Foto: MAXAR TECHNOLOGIES / Reuters

Og hvordan de samme bygningen ser ut etter massive russiske angrep.