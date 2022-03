Det russiske flyvåpenet overrasker

– Overraskende lav og enkel innsats, sier førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen Lars Peder Haga om det russiske flyvåpenets aktivitet i Ukraina så langt.

– Det er åpenbart at russerne ikke har lyktes å nøytralisere ukrainsk luftvern og landets kampfly, legger Haga til.

Han får støtte av en lang rekke internasjonale analytikere.

– Mye av det russerne gjør er virkelig forvirrende, forteller militæranalytikeren Rob Lee ved Foreign Policy Research Institute til Reuters. Han trodde russerne i begynnelsen av krigen ville bruke alt det de hadde av krefter.

SOM VANLIG, MEN FORSKJELLIG: Radaranlegg skadet under missilangrep på invasjonens første dag. I motsetning til hva USA ville gjort, fulgte ikke russerne på med store flyangrep mot det som ikke ble rammet ved det første slaget. Foto: Sergei Grits / AP

– Noe av det mest overraskende med hele konflikten er at russerne ikke har greid å få luftherredømme, og at de i liten grad støtter bakkestyrkene med angrep, skriver flyvåpenanalytikeren Justin Bronk ved Royal United Services Institute.

Sender få fly inn

I forkant av invasjonen var det fryktet at russerne med sin overveldende overmakt i luften ville nøytralisere det ukrainske luftvernet og flyvåpen innen kort tid gjennom flere masseangrep. Det skjedde ikke.

– Det ser ut til at russerne ikke bruker store «pakker» med fly i Ukraina, forteller Haga.

– Hadde de gjennomført slike store operasjoner med mange fly samtidig, så ville vi ha sett resultatene av det på bakken, da ville det ukrainske luftvernet og flystyrker ha vært mye mer redusert, legger Haga til.

SLAGET KOM IKKE: Russerne har brukt langtrekkende kryssermissiler mot ukrainske luftbaser og luftforsvarsanlegg, men førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen Lars Peder Haga trodde de også skulle ta i bruk store flystyrker.

Det som er observert av russisk flyaktivitet dreier seg for det meste om to fly sammen, eller to par av forskjellige flytyper. Disse flyene møter fortsatt motstand, og nesten daglig blir ett eller flere russiske fly skutt ned.

Ikke trygge noen steder

– Det virker som de russiske pilotene føler seg truet av det vanlige ukrainske luftvernet og ikke flyr høyt, sier Haga.

Dersom du flyr inne i fiendtlig luftrom der du kan bli beskutt av luftvernmissiler, så blir du mer utsatt desto høyere du flyr.

– Du blir synlig for flere, og flere kan ramme deg, fordi du er høyere oppe, forklarer Haga.

De russiske flyene opererer stort sett i lav høyde. Der blir de mål for de bærbare luftvernmissilene som de ukrainske soldatene er utstyrt med. De er ment for mål i lav høyde.

– Flere av nedskytningene ser til å være med disse våpnene, sier Haga.

STORE MENGDER FLY: Ved begynnelsen av invasjonen av hadde russerne opp mot 300 av sine mest moderne kampfly stasjonert på baser i nærheten av Ukraina. Få av disse har vært på vingene samtidig. Foto: MAXAR / AFP

Mulige forklaringer

Fem dager etter invasjonen presenterte analytikeren Justin Bronk noen mulige forklaringer.

Den ene var at russerne har få presisjonsvåpen på lager, og at å bruke «dumme» våpen mot mål på bakken ville føre til store sivile tap. Russerne ønsket derfor å unngå bruk av store flystyrker.

En annen forklaring var at de fryktet at flyene vill bli skutt ned av russiske missiler. Den russiske hæren har mange avanserte, mobile luftvernsystemer, men har i tidligere konflikter vist at disse er særdeles farlige for egne fly.

En tredje forklaring var at det var få russiske piloter som hadde trening nok til å kunne fly i et så komplisert miljø som over den ukrainske slagmarken. At luftforsvarsledelsen derfor ikke ønsket å sette inn store styrker.

FÅ I SYRIA OGSÅ: Under den russiske intervensjonen i Syria var det sjelden mer enn fire russiske fly i lufta samtidig, og det var i et mye tryggere luftrom enn i Ukraina. Foto: HANDOUT / Reuters

Kan være at de ikke kan

– Det kan være at det russiske kommando- og kontroll-leddet ikke er i stand til å gjennomføre så store operasjoner, mener førsteamanuensis Haga.

Det er også konklusjonen Bronk kom til når det hadde gått noen dager til.

– De tre punktene kan fortsatt ha noen gyldighet, men de er ikke nok til å forklare den vedvarende lave aktiviteten, skriver Bronk i en ny analyse.

Han peker på at Nato-land regelmessig, flere ganger i året, gjennomfører luftøvelser der aktiviteten til titalls og hundretalls fly må koordineres. De mest kjente er «Red Flag» øvelsene.

– Russerne gjør ikke noe lignende i en slik skala. De vet derfor kanskje ikke hvordan de skal planlegge og gjennomføre slike kompliserte operasjoner med mange fly, skriver Bronk.

Kanskje snart annerledes

Haga tror at russerne snart vil øke innsatsen. Den russiske hærens framrykning har bremset opp. De har begynt å bruke mer artilleri, og det vil derfor være naturlig at potensialet i luftstyrkene blir brukt.

– Jeg tror de snakker med utestemme og peker med hele hånden i det russiske luftforsvaret for å få ting i gang nå, sier Haga.

– Dette er et stort problem for russerne at de ikke i større grad har lyktes med å vinne kontroll i lufta, legger han til.

Han mener det er et åpent spørsmål om russerne vil lykkes. Den institusjonelle evnen til å gjennomføre kompliserte operasjoner er ikke noe du bygger opp raskt. Det er også mulig at det ukrainske luftforsvaret nå blir forsterket gjennom leveranser fra utlandet.