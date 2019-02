Opportunity døde på grunn av en stor sandstorm. Nasa-roboten var avhengig av sollys for å kunne fungere. Stormen dekket solcellepanelene med støv, og etter en tid var det ikke nok strøm tilgjengelig for livsviktige funksjoner.

Det siste av en lang rekke forsøk på å komme i kontakt med Opportunity ble gjennomført natt til onsdag. På det tidspunktet hadde de aller fleste i den amerikanske romfartsorganisasjonen Nasa allerede gitt opp håpet.

Den siste beskjeden fra Opportunity kom i juni i fjor.

«Batteriene mine er svake, og det begynner å bli mørkt», var konklusjonen i meldingen. Så ble det stille fra Mars.

Triste forskere

Forskeren Tanya Harrison tilhører vitenskapsgruppen som hadde kontroll over hva roboten skulle undersøke på Mars. Hun forteller i en twittermelding om tårer, klemmer og stillhet da de aller siste radiomeldingene ble sendt til Opportunity.

Under emneknaggen «GoodnightOppy» på Twitter kan folk dele tankene sine om at det nå er slutt for Opportunity.

– Hvem kunne tenke seg at jeg skulle bli så trist på grunn av en robot på Mars, skriver brukeren Oli Lea.

– Du har gjort det bra, kamerat. Sov godt nå, skriver en annen.

MARS HAR MANGE ANSIKTER: Opportunity viste at planeten var et ekte sted. Bildet er fra Wdowiak Ridge, og det er mulig å se hjulsporene til roboten nede til høyre. Foto: Nasa/JPL

Garantien hadde gått ut

Da Opportunity og tvillingen Spirit landet på Mars i 2004, hadde de en forventet levetid på 90 dager. Ingeniørene trodde egentlig at de ville kunne fungere etter det, men det var tiden de garanterte.

Spirit døde i 2010 etter at den kjørte seg fast. Vinkelen den sto i gjorde det umulig for solcellepanelene å produsere nok energi. Opportunity bare fortsatte og fortsatte. Da den sluttet å kommunisere, hadde den arbeidet i over 14 år på overflaten.

BEVISENE: Opportunity tok dette bildet av små hematitt-kuler i 2004. Teorien er at de bare kan dannes i forbindelse med vann. Det har også kommet mange andre bevis på at det har vært flytende vann på Mars. Foto: Nasa/JPL

– Så gratulasjoner til Spirit, Opportunity og hele gjengen som har økt vår forståelse av Mars og muligheten for liv andre steder, skriver vitenskapsjournalisten Jacob Margolis på Twitter.

Vinden gjorde det mulig

Én viktig bit med kunnskap som ingeniørene har fått av de to robotene, er knyttet til hvorfor de levde så lenge. Det viser seg at solcellepaneler og annet utstyr på Mars med ujevne mellomrom blir renset for støv. Akkurat hvordan det skjer, er forskerne usikre på, men de tror det er knyttet til kraftige virvelvinder.

STØVET FORSVANT: De to bildene viser soluret på roboten Spirit før og etter at vinden hadde renset det. Foto: Nasa/JPL

På grunn av vinden har Spirit og Opportunity fått anledning til å bevise at det en gang var flytende vann på overflaten av den røde planeten.

Det betyr at liv kan ha oppstått, og at det fortsatt kan være der.