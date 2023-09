Dette håndtrykket vil israelere helst glemme

De gikk sammen ut på gressmatta foran Det hvite hus 13. september 1993, PLO-leder Yasser Arafat og Israels statsminister Yitzhak Rabin.

Til stede var blant annet tidligere amerikanske presidenter, Norges utenriksminister Johan Jørgen Holst og andre norske tilretteleggere for de hemmelige forhandlingene.

– Velkommen til en historisk begivenhet av håp, sa USAs daværende president Bill Clinton.

Spenningen var stor etter signeringen. Ville Rabin ta sin erkefiende i hånden? Da det skjedde brøt jubelen løs.

Begge sider misfornøyde

– PLO-leder Yaser Arafat ble sett på som jødenes verste fiende etter Adolf Hitler. Det var veldig kontroversielt, sier redaktør i den israelske avisa Haaretz, Aluf Benn til NRK.

30 år etter blir Oslo-avtalen assosiert med alt annet enn fred og forsoning.

– Israelere ser på det som en feiltakelse og en felle. Oslo gir ingen positive assosiasjoner, sier Benn.

Forsker ved Prio, Jørgen Jensehaugen, sier begge sider har negative følelser rundt Oslo.

– På palestinsk side er det negativt fordi selvstyremyndighetene inngikk en for dårlig avtale der forholdene bare blir verre år for år. Mens israelerne har en følelse av å ha blitt lurt. De føler at de ga mye og fikk terror igjen, sier han.

Avisa Haaretz har skrevet flere artikler og kommentarer fra de frigitte dokumentene som hva som avslører hva som skjedde på bakrommet i forkant av signeringen av Oslo-avtalen Foto: Åse Marit Befring / NRK

Fryktet økt terror

Onsdag er det nøyaktig 30 år siden israelerne og palestinerne underskrev Oslo-avtalen.

Målet var å få slutt på flere tiår med konflikt, og å gi palestinerne begrenset selvstyre, som på sikt skulle bane vei for en tostatsløsning der palestinerne skulle få sin egen stat.

Oslo-avtalen Ekspander/minimer faktaboks * Israel og Palestinas frigjøringsorganisasjon (PLO) inngikk i 1993, etter hemmelige forhandlinger med norske diplomater som tilretteleggere, en avtale som skulle gi palestinerne begrenset selvstyre på deler av den israelskokkuperte Vestbredden og Gazastripen. * Avtalen etablerte tre ulike soner på Vestbredden. * A-områder der palestinske myndigheter på papiret har politisk og sikkerhetsmessig kontroll. * B-områder der palestinske myndigheter har politisk kontroll, mens sikkerheten kontrolleres av israelske okkupasjonsstyrker. * C-områder langs grensa mot Jordan, samt der Israel har etablert ulovlige bosetninger. Der har Israel full politisk og sikkerhetsmessig kontroll. * Oslo-avtalen var en prinsipperklæring og en femårig tidsplan for videre forhandlinger som skulle lede til en endelig fredsavtale. * Avtalen ble undertegnet i hemmelighet i Oslo 20. august 1993, deretter foran Det hvite hus i Washington med daværende president Bill Clinton som vitne 13. september samme år. * Året etter mottok Israels statsminister Yitzhak Rabin, utenriksminister Shimon Peres og palestinernes president Yasser Arafat Nobels fredspris for «sine forsøk på å skape fred i Midtøsten». * En oppfølger til avtalen ble inngått i Egypt i 1995 og omtales som Oslo 2-avtalen. * Reelle forhandlinger om en endelig fredsavtale stanset i praksis opp da Benjamin Netanyahu fra høyrepartiet Likud ble valgt til statsminister i Israel i 1996. Kilde: NTB

Men tonen på regjeringsmøtet to uker tidligere var en annen:

– Rabin og hans ministrene var ikke klare for noen palestinsk stat. Det ble ikke diskutert som en fremtidig mål for disse Oslo-forhandlingene, sier Benn mens han skroller nedover de frigitte dokumentene.

Regjeringsmøtet ble holdt den 30. august 1993. Altså to uker før de underskrev avtalen foran Det hvite hus. Der sa statsminister Rabin blant annet følgende:

«Ethvert selvstyre vil bli komplisert. Hvordan skal vi kunne sette det ut i live? Vi hadde fått en langt bedre avtale hvis vi hadde forhandlet alene».

– Israelerne ville aldri gått med på en helt uavhengig palestinsk stat på linje med Jordan, Libanon og Syria. Deres fokus var sikkerhet, mener Benn.

Redaktøren i Haaretz sier det som overrasket ham mest da han leste gjennom dokumentene var at ingen snakket om å få slutt på konflikten, men bare om hvordan de kunne håndtere den bedre.

En av ministrene på møtet foreslo for øvrig at de skulle trekke seg ut av Gaza. Det var ikke ment som en håndsutrekning for fred, men for å få ned kostnadene. Det var dyrt å ha soldater til å passe på bosetterne der.

Det skulle gå 12 år før det skjedde.

Unngikk å besøke Oslo

Aluf Benn var journalist for Haaretz på den tiden og var i Oslo da Peres, Arafat og Rabin ble tildelt fredsprisen i 1994.

De ble tildelt prisen for «sine forsøk på å skape fred i Midtøsten».

Shimon Peres, Yasser Arafat og Yitzhak Rabin ble tildelt fredsprisen i Oslo Rådhus i 1994. Foto: NTB

Noen år senere var han tilbake i Norge, men da hadde den daværende statsministeren ingen ønsker om å reise til Oslo.

– Det var i 2003 med Ariel Sharon. Kjell Magne Bondevik inviterte ham, men de ble enige om at med de følelsene Oslo skapte, var det bedre å møtes i hans hjemby Molde, forteller Benn.

Da Ariel Sharon ble invitert av daværende statsminister Kjell Magne Bondevik i 2003, ble de enige om ikke å legge besøket til Oslo. Foto: NTB

Ingen bilder

Også på Ben Gurion flyplass i Tel Aviv har de visket ut minnene om Oslo-avtalen.

Der har de viet et stort område til viktige hendelser fra Israels 75 år som selvstendig stat, men to bilder er utelatt.

Verken håndtrykket foran Det hvite hus, eller fredsprisutdelingen er med, mens for eksempel fredsavtalen med Jordan samme år er avbildet.

– De har visket det ut Arafat og Oslo-avtalen fra biografien fordi de mener det ville vært støtende på folk å vise denne delen av historien frem, sier Benn.

På flyplassen Ben gurion i Tel Aviv er alle de viktige historieske begivenhetene markert på en tidslinje over landets 75 år lange historie, men det er ingen bilder fra Oslo-prosessen. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Året etter Oslo-avtalen inngikk Israel avtale med Jordan, noe som er avbildet. Kong Hussein tenner sigaren til Yitzhak Rabin etter seansen foran det Hvite hus i november 1995. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Skjevt

30 år etter at Oslo-avtalen ble signert, fortsetter den israelske okkupasjonen av palestinske områder. De ulovlige israelske bosettingene på Vestbredden har vokst år for år.

Jensehaugen mener palestinerne aldri hadde gode nok kort på hånda da de gikk inn i forhandlingene.

– Da de hadde anerkjent Israel, var det ikke mer de kunne gi. Skjevheten i forhandlingene gjorde at opprettelsen av en palestinsk stat ble utsatt. Tankten var at det skulle komme på bordet senere, men det skjedde ikke, sier han.

Likevel er Norges holdning at det fortsatt er mulig å få til en tostatsløsning.

– Til tross for den negative utviklingen – og særlig den israelske bosetningspolitikken – mener vi fortsatt at en forhandlet tostatsløsning er mulig, sier Jonas Gahr Støre til NTB.

Benn mener de israelerne og palestinerne har mistet noe viktig på veien i løpet av disse 30 årene.

– Det som er borte er forestillingen av fred. Det har omtrent forsvunnet fra den israelske bevisstheten og trolig den palestinske også, sier han.