Det hvite hus oppfordrer til straffeforfølgelse av Comey

For andre dag på rad antyder Det hvite hus’ talskvinne Sarah Huckabee Sanders at Comey brøt loven da han ba en venn lekke et notat han hadde skrevet om sitt møte med president Donald Trump tidligere i år. Comey fikk sparken av USAs president Donald Trump i mai.

Tidligere FBI-direktør James Comey har flere ganger vitnet i Kongressen om Russland innblanding i det amerikanske presidentvalget. Her fra en høring i Senatets etterretningskomité 8. juni. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Ifølge nyhetsbyrået AP er det høyst usedvanlig at Det hvite hus blander seg inn i departementets anliggender.

– Å lekke FBI-notater om en sensitiv sak, uansett klassifisering, er å bryte loven, inkludert personvernloven, en vanlig FBI-ansettelseskontrakt og taushetspliktavtalen som alle ansatte må signere. Jeg tror det er ganske tydelig at dette vil da være en overtredelse, sier Sanders.

– Jeg er ingen advokat, men jeg mener faktaene rundt saken er veldig klare, fortsetter hun.

Tirsdag kalte Sanders Comeys handlinger for «svært uanstendige, og sannsynligvis ulovlige». På spørsmål om Trump vil oppfordre justisdepartementet til å ta initiativ til å straffeforfølge Comey, sa Sanders:

– Det er justisdepartementets jobb, og noe de helt klart burde vurdere.

Det skapte stor oppmerksomhet i mai da Trump ga Comey sparken. Mandag sa Trumps tidligere sjefstrateg, Steve Bannon, at ved å sparke Comey gjorde Trump «den største feilen i moderne politisk historie».

Han mener at hvis Comey ikke hadde fått sparken, så ville det aldri ha blitt nedsatt en spesialkomité ledet av Robert Mueller til å etterforske forbindelsene mellom Russland og Trumps valgkampteam. Eksperter og medier har spekulert i hvorvidt Comey ble sparket fordi Trump ønsket å sette en stopper for etterforskningen.