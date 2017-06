Depp hintet om presidentdrap på festival

Kommentaren kom mens Depp snakket om USAs president Donald Trump.

– Kan vi få Trump til å komme hit? Jeg tror han trenger hjelp, sa den 54 år gamle stjernen, som blant annet er kjent for "Pirates of the Caribbean"-filmene. Etter både applaus og buing fortsatte han med det presumptivt retoriske spørsmålet:

– Når var sist en skuespiller drepte en president?

Depp bedyret at han selv ikke er skuespiller, men en person som lever av å lyve. Men han la altså til ar "det er en stund siden, kanskje det er på tide".

John Wilks Booth, som skjøt og drepte Abraham Lincoln i The Ford Theatre i 1865, var skuespiller.