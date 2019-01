Holst-Cappelen var dømt til 18 års fengsel for å ha kidnappet to svenske millionærer. Hans tidligere advokat Oscar Ihlebæk bekrefter dødsfallet overfor den svenske avisen. Han var ikke kjent med dødsfallet før han ble kontaktet av journalister denne uka.

FIKK BESKJED DENNE UKA: Philip Holst-Cappelens tidligere advokat Oscar Ihlebæk fikk beskjed om dødsfallet tidligere denne uken. Foto: Laila Nguyen / NRK

– Jeg fikk en lang mail fra en svensk journalist i går, der jeg ble orientert om at han var avgått med døden, sier Ihlebæk til NRK.

Han sier det er 3-4 år siden han sist hadde kontakt med Holst-Cappelen.

– Dette visste jeg ikke noe om før i går. Datoen var 19. juli i fjor, og det spesielle her er at ingen har hatt kunnskap om dette før, sier Ihlebæk.

Sultestreiket

Cappelen ble funnet død på cella i Saltvikanstalten i Härnösand i Sverige 19. juli i fjor, etter å ha sultestreiket på cella. Dødsfallet har ikke vært kjent før nå.

Storsvindleren er dømt for flere alvorlige forhold. Han har vært kjent siden norsk politi etterlyste han første gang gjennom Interpol på begynnelsen av 2000-tallet. Da ble han mistenkt for å ha tatt flere millionærers identitet, for så å tappe ofrene økonomisk.

I etterforskningsmaterialet kommer det frem at han flere ganger sultestreiket i fengsel i protest mot blant annet soningsforholdene. Ifølge etterforskningsmaterialet hadde Cappelen nesten ikke spist på en måned da han ble funnet død, skriver Expressen.

Ifølge avisen led han også av en kronisk sykdom, som han ikke skal ha fortalt fengselspersonalet om.

– Uforbederlig kriminell

Philip Holst-Cappelen, skiftet navn flere ganger, og var inn og ut av fengsel siden 1980-tallet.

Han har i dommer blitt karakterisert som uforbederlig kriminell og har flere ganger stilt opp til intervju for å fortelle om sitt liv som bedrager.