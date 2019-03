Den amerikanske økonomien har slått på bremsene

Sentralbanken ga beskjed om at det ikke lå an til rentehevinger i år. Grunnen er at den sterke veksten de så helt fram til slutten av fjoråret har forsvunnet. Siste gang sentralbanken snakket om dette, så de for seg to rentehevinger i 2019.

Sentralbanken har altså endret oppfatning på kort tid, men trykker ikke på alarmen.

– Vårt syn på fremtiden er fortsatt positivt. Den amerikanske økonomien har det bra, sa sentralbanksjef Jerome Powell under en presentasjon.

Det sentralbanken melder betyr ikke at økonomien er på vei ned, bare at den vokser saktere enn forventet. Veksten sentralbanken ser for seg i år er 2,1 prosent. Veksten i fjor var på 3,1 prosent.

FABRIKKENE SVIKTER: President Donald Trump besøkte onsdag kveld en fabrikk. Denne fabrikken går bra, den produserer panservogner, men dårlige tall fra andre produksjonssektorer bidrar til de dårligere utsiktene. Foto: Evan Vucci / AP

Det hvite hus mener noe annet

Budskapet fra folkene rundt Donald Trump har gjentatte ganger vært at veksten i år vil bli på 3,1 prosent. Altså det samme som fjoråret, og en prosent over det sentralbanken nå melder, skriver AP.

Under fremleggelsen onsdag kveld svarte ikke sentralbanksjefen direkte på spørsmålet om hvorfor budskapene er så sprikende.

– Jeg har ikke sett tallene deres. Jeg vil ikke komme med noen kommentar om det, sa Powell.

HAR TROEN: Presidenten og Det hvite hus sender ut mye mer positive signaler om økonomien enn det sentralbanken gjør. Foto: CARLOS BARRIA / REUTERS

Kan bli mye dårligere

Sentralbanksjefen sa at de selvfølgelig var åpne for at det både kunne komme en kraftigere vekst enn forventet og en lavere vekst enn forventet.

– Tallene slik de er nå gir oss ikke noen signaler som tyder på at vi kommer til kutte rentene, sa Powell.

Flere markedsaktører melder noe annet.

– Markedet har allerede priset inn ett rentekutt i 2020, og jeg tror samtalen raskt vil gå i den retningen, sier Michael Pearce fra Capital Economics, det skriver AP.

Svein Henrich fra Northman Trader mener veksten vil stoppe helt opp og at den amerikanske økonomien vil begynne å trekke seg tilbake.

Kan bli vanskelig for Trump

I en spørreundersøkelse CNN presenterte denne uken kom det fram at 70 prosent av amerikanerne tror økonomien er i god form. Det er de gode nyhetene for president Donald Trump som mener at han har levert, og vil fortsette å levere, mer velstand til befolkningen.

Det som kan bli dårlige nyheter for både det amerikanske folket og deres president, er signaler om at det går mot en sammentrekning av økonomien.

Gjentatte ganger de siste månedene er det meldt at Trump vil bli straffet hardt under valget i 2020 dersom økonomien på det tidspunktet er i ferd med å trekke seg sammen.

Til tross for den nesten ekstreme polariseringen i amerikansk politikk, er det mulig at Bill Clintons slagord fra den vellykkede presidentvalgkampen i 1992 fortsatt gjelder:

– Det er økonomien, dumming!