Lørdag ropte flere titusener av russere «Gå av Putin!» og «Frihet for Furgal!».

Demonstrantene er overbevist om at det er politiske grunner til at den populære ordføreren Sergei Furgal er arrestert.

Tidligere har Putin kunnet avfeie kritikere med at det kun er eliten i Moskva og St. Petersburg som demonstrerer mot ham og at det er vestlige land som står bak.

Fredag ble Sergei Frugal framstilt i retten i Moskva. Tilhengerne mener alle anklager mot ham er politisk motivert for å svekke ham. Foto: Dimitar Dilkoff / AFP

Men denne gang gjennomføres det store demonstrasjoner mot ham langt borte fra de to nevnte storbyene.

Lokale medier melder at inntil 50.000 russere deltok i demonstrasjonene i byen Khabarovsk lørdag, skriver The Guardian.

«Største demonstrasjon i byens historie»

Dagen før den store demonstrasjonen lørdag, skjedde det to hendelser som provoserte titusener av russere øst i landet.

Da ble den populære ordføreren Sergei Furgal framstilt i retten.

Tilhengerne er ikke i tvil om at arrestasjonen av Frugal er iscenesatt for å bli kvitt en brysom opposisjonspolitiker, skriver The New York Times.

Samtidig gjennomførte politiet razzia i kontorene til Russlands mest prominente opposisjonspolitiker Aleksej Navalny.

Navalny i Moskva kom med en hyllest til demonstrantene helt øst i landet, i byen Khabarovsk.

– Demonstrasjonen er den største i byens historie, sa opposisjonspolitikeren.

– Dere i øst – vi er med dere! fortsatte Navalny.

«Konstruert for å ramme ham»

Guvernør Sergej Furgal ble pågrepet forrige uke. Fredag i denne uka ble han framstilt for en domstol i Moskva og siktet for å ha beordret drap på flere forretningsmenn i 2004 og 2005.

Dette er ordfører Sergei Furgal i det øyeblikket sikkerhetspolitiet slo til og arresterte ham. Foto: Investigative Committee Of Russi / Reuters

50-åringen avviser anklagene, som tilhengerne hans mener er konstruert for å ramme ham politisk.

Furgal som vant guvernørvalget for to år siden var ikke Putins kandidat til stillingen. Ordføreren representerer opposisjonspartiet Det Liberale partiet som ledes av Vladimir Zhirinovsky.

Pågripelsen utløste en serie store demonstrasjoner i byen som ligger over 6.000 kilometer øst for Moskva, nær grensen mot Kina.

– Han er vår guvernør, og vi vil forsvare ham, ropte demonstrantene, som inkluderte unge og eldre.

Demonstrantene krever at guvernøren får en fri og rettferdig behandling i domstolen og at en rettssak ikke skal gjennomføres i Moskva, der han sitter i varetekt.

«Brysomme potensielle utfordrere»

Opposisjonslederen Aleksej Navalny har fått forbud mot å forlate Moskva etter fredagens razzia i hans kontorer.

Selv mener han hensikten med det som er å hindre ham i å reise rundt i landet fram mot regionalvalgene i september.

Sikkerhetspolitiet i Russland gjennomførte en razzia i kontorene til opposisjonspolitiker Aleksej Navalny fredag. han hyller demonstrantene øst i landet. Foto: Shamil Zhumatov / Reuters

44 år gamle Navalny, ble avhørt av politiet mens razziaen pågikk.

Opposisjonspolitikeren og støttespillerne hans sier at det er et mønster i måten Putin rammer brysomme potensielle utfordrere på, nemlig ved å konstruere en såkalt «kriminalsak».

Razziaen skal være en del av en påstått kriminalsak der Navalny mistenkes blant annet «for å ha begått ærekrenkelser mot en krigsveteran».

Det er ikke første gang russisk politi foretar razziaer mot Navalny, som en rekke ganger tidligere har vært arrestert av politiet.

«Mistet aura som uovervinnelig»

The New York Times skriver at oppslutningen om Putin synker. Årsakene til det er misnøye med hvordan han som leder har håndtert koronapandemien og økonomiske nedgangstider som rammer mange russere.

Avisen mener at demonstrasjonene øst i landet viser at «Putin har mistet aura som en overvinnelig leder som har stor folkelig støtte».

Mange russere er heller ikke i tvil om at folkeavstemningen som ble arrangert tidligere i juli, ble manipulert.

Ifølge myndighetene skal 78 prosent av velgerne ha gitt Putin grønt lys til å endre grunnloven slaik at han kan bli sittende til 2036.

Uten endringer i grunnloven hadde Putin vært nødt til å ga av i 2024.