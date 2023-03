Medier: Peker på proukrainsk gruppe etter Nord Stream-sabotasjen

Flere medier skriver tirsdag kveld at etterretning og etterforskning peker mot at en proukrainsk gruppe kan ha stått bak sabotasjen mot Nord Stream-ledningene. – Fortsatt størst sjanse for at det er Russland, sier forsker Cecilie Hellestveit.