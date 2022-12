I tillegg til å storme en flyplass skal demonstranter ha satt fyr på en politistasjon. De protesterer mot at president Pedro Castillo ble avsatt av parlamentet før helgen.

Han beskyldes for kuppforsøk etter at han ville oppløse nasjonalforsamlingen.

Demonstrantene krever at Castillo skal settes fri og at det skal skrives ut nyvalg.

Tidligere visepresident Dina Boluarte overtok som president sist uke. Hun sa da at hun skulle bli sittende i fire år.

Etter de massive protestene i helga har hun nå endret på planene.

Hun ønsker å fremskynde valget til april 2024.

Ville oppløse nasjonalforsamlingen

Pedro Castillo ble valgt til president i fjor. Han er anklaget for korrupsjon. Det er seks pågående korrupsjonssaker imot ham og hans familie.

Sist uke ville presidenten oppløse nasjonalforsamlingen i forkant av at den skulle stemme over om han skulle stilles for riksrett. I stedet ble presidenten avsatt. Begrunnelsen er at han oppfordret til opprør og var «moralsk inhabil».

Castillo arresteres mens han er på vei til den meksikanske ambassaden hvor han skulle søke om politisk asyl. Foto: Renato Pajuelo / AP

Han ble arrestert da han var på vei til den meksikanske ambassaden. Der skulle han søke om politisk asyl.

Parlamentet er dominert av partier på høyresiden. Det har derfor lenge vært en konflikt mellom nasjonalforsamlingen og sosialisten Castillo. I løpet av tiden han satt som president, har han utnevnt fem forskjellige statsministre.

Skulle hjelpe de fattige

Castillo har tidligere vært lærer på en barneskole og har lite politisk erfaring. Han kom fra en enkel bondeslekt i Andesfjellene. Foreldrene er analfabeter og Castillo var ett av ni barn. Den tidligere lederen av en fagforening stilte til valg for å reformere det økonomiske systemet, slik at flere kunne komme seg ut av fattigdom.

Pedro Castillo kom fra en fattig og analfabet bondeslekt langt unna hovedstaden. Foto: Martin Mejia / AP

Han ble valgt med et knapt flertall og landet har vært politisk splittet. Mange av de som stemte på Castillo er folk som kommer fra trange kår i distriktene. Han møter motstand i hovedstaden.

Siden han ble valgt i fjor sommer, har motstandere forsøkt å avsette ham to ganger. Første gang da han ble anklaget for å har finansiert sitt parti, Fritt Peru, på ulovlig vis.

I enkelte meningsmålinger har 76 prosent av befolkningen vært misfornøyd med måten presidenten har styrt landet på. I november var det protester i Lima. Der krevde folk at han skulle gå av.