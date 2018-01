Deler av børsen i Indonesia kollapset

TV-bilder fra Metro TV viser folk som rømmer unna kaoset. Flere skriker mens de forsøker å komme seg forbi metallstenger og murrester, mens tjenestemenn uten særlig hell forsøker å styre evakueringen.

På gulvet i inngangspartiet i hovedetasjen ligger det sammenraste rester av den innvendige «balkongen». Det fortelles om følelse av risting før balkonggulvet deiset en etasje ned.

Det skal være gulvet på en mesanin som falt ned. Foto: Amailia Putri Hasniawati / AFP

Brakt til tre sykehus

Flere som befant seg inne på børsen skal være skadet.

På bilder fra indonesisk tv ser man skadde personer bli fraktet ut av bygningen på båre. Andre evakuerte sitter på gressplenen utenfor børsbygningen hvor de mottar medisinsk behandling.

15 ambulanser ble sendt til stedet, og tre sykehus har tatt imot minst 50 skadde.

En talsmann for ett av sykehusene sier 28 personer er brakt til dem, men at de foreløpig ikke kan si noe om hvor alvorlig skadene er.

Foreløpig har hjelpemannskapene ikke opplysninger om at noen er omkommet i kollapsen.

I nærheten av hvor mellomgulvet falt ned i børsbygningen, ligger det en Starbucks-filial. Foto: Amailia Putri Hasniawati / AFP

Ifølge talsmann for det indonesiske politiet Argo Yuwono var en gruppe på over 100 studenter på besøk på børsen da gulvet på den lille mellometasjen raste.

Ingen bombe

– Vi har startet etterforskning, men vår første prioritet er de sårede, sier Yuwono til Metro TV.

Sjefen for børsen Alpino Kianjaya vil overfor indonesiske medier ikke kommentere hendelsen.

Handelen på børsen var stengt på grunn av lunsj da mesaninen kollapset.

Bygningen hvor børsen holder til, ble i september 2000 utsatt for bombeangrep av militante islamister. En talsmann for det nasjonale politiet forsikrer at dagens hendelse ikke skyldes en bombe.