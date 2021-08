Under en diskusjon internt 10. mai der partiet Constitutional Democratic Party (CDP) diskuterte om den seksuelle lavalderen burde heves, skal Hiranao Honda ha sagt:

– Hvis jeg som 50-åring hadde samleie med en 14-åring, hadde jeg blitt arrestert. Selv om det var samtykke. Det er rart, sa Honda, ifølge avisa Asahi Shimbun.

På torsdag trakk politikeren seg som medlem i partiet etter mye kritikk fra partiet og utenfra. Han var en representant i underhuset i Japans riksdag.

– Jeg beklager at uttalelsene mine gjorde folk ukomfortable og ordbruk som kan ha såret ofre, sier Honda, ifølge The Japan Times.

Hans utsagn har gjenskapt en debatt i landet om man burde heve den seksuelle lavalderen fra 13 år til 16 år.

Blant annet ønsker grasrotbevegelsen «Flower Demo» at loven skal endres. Bevegelsen startet i 2019 etter flere ble frifunnet i rettssaker om seksuell vold.

De mener politikere er gammeldagse og at barn ikke bør bli behandlet som voksne. I et møte med generalsekretær i CDP Tetsuro Fukuyama 22. juli, sa medlemmer i Flower Demo at straffeloven må endres for å beskytte barna.

Aktivister i Japan deltar i One Billion Rising-bevegelsen, en global kampanje mot trakassering og seksuell vold mot kvinner. Foto: Charly Triballeau / AFP

Ønsker svensk samtykkelov

Japans lov om seksuelle overgrep fra 1907 ble først endret i 2017. 110 år etter den først ble skrevet. Blant annet ble straffen strengere, og endret på språket slik at menn også kunne bli sett på som ofre.

Men den seksuelle lavalderen på 13 år er fremdeles uendret.

Kazuko Ito, generalsekretær ved organisasjonen Human Rights Now, ønsker å ha en høyere lavalder og strengere straffer.

– Målet er å ha en lov som ligner på den svenske samtykkeloven «Ja betyr ja», hvor man ikke kan ha samleie uten å ha gitt samtykke, sa hun til Kyodo News i 2020.

Organisasjonen har vært i samtaler med justisministeren. Likevel mener Ito at endring blir vanskelig.

– Det er vanskelig å tro at det ikke blir endring i loven, ettersom det er så mye diskusjon rundt det. Men endring tar lang tid i japansk kultur, sa hun.

Frikjent etter voldtekt mot 14-åring

Det er ikke bare Hondas uttalelser som har skapt kontrovers i Japan.

I 2019 frikjente en lavere rettsinstans en mann i 50-årene som voldtok datteren sin i alder av 14 til 19 år. Incest er lovlig i Japan.

Offeret og aktor måtte bevise at det ikke var mulig for henne å motstå og ble derfor overgrepet.

Rettsinstansen mente hun kunne kjempet mot faren og frikjente mannen. Om hun hadde vært yngre enn 13 år, hadde hun ikke trengt å bevise det og det hadde automatisk blitt erklært voldtekt.

Grupper over hele landet protesterte bestemmelsen gjort av retten. Såpass mye at Justisministeren i Japan ble tvunget til å etablere en komité som skulle vurdere om all sex uten samtykke en forbrytelse.

Et år senere opphevet en høyere rettsinstans frikjennelsen og dømte mannen til ti års fengsel.

Komitéen har ikke blitt enige om hvor høyt man skal heve lavalderen.