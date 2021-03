Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det kan bety at vi bygger vaksinefabrikker i Israel. Det er ikke et urealistisk scenario, sa den danske statsministeren under en spørretime i det danske Folketinget tirsdag, refererer dansk TV2.

Sosialdemokraten Mette Frederiksen og den konservative kansleren i Østerrike har altså slått seg sammen for å søke råd hos Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

– Vaksiner fra land som ikke kan bruke dem - enten fordi de ikke rekker å rulle dem ut i samme takt som oss, eller av andre årsaker - kjøper vi gjerne, sier Frederiksen til nyhetsbyrået Ritzau.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Østerrikes kansler Sebastian Kurz på en EU-konferanse i fjor. Nå drar de sammen til Israel Foto: John Thys / AP

– Vi kommer til å diskutere hvordan vi kan bli mer selvforsynt med vaksiner, både på kort sikt for å få flere vaksiner mot covid-19, men også på lengre sikt, skriver Frederiksen i en pressemelding.

Israel har allerede vaksinert over halvparten av befolkningen med første dose vaksine. Av dem som er over 60 år har 80 prosent også fått dose nummer to.

Ikke aktuelt for Norge

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc i Helse- og omsorgsdepartementet skriver i en e-post til NTB at det ikke er aktuelt for Norge å innføre vaksiner før de er godkjent av europeiske og norske legemiddelmyndigheter.

Ikke aktuelt for Norge, sier Saliba Andreas Korkunc, statssekretær i Helsedepartementet. Foto: Lise Åserud

– Vi har stor forståelse for at mange land er utålmodige etter å skaffe seg flere vaksiner, skriver han, men mener likevel ikke at EUs vaksinesamarbeid slår sprekker.

– Ifølge europeiske legemiddelmyndigheter har verken russiske eller kinesiske produsenter søkt om godkjenning, påpeker Korkunc.

– Vil ikke basere seg bare på EU

Forbundskansler Kurz sier at Danmark og Østerrike ikke lenger vil støtte seg kun på EU for å få tak i vaksiner. Han peker på problemer både med leveransene og den langsomme prosessen for å godkjenne vaksiner, skriver flere medier i Østerrike, blant dem avisa Kurier.

I spørretimen i København understreket Frederiksen at det ikke er et brudd med EU:

Det er produksjon av disse mRNA-vaksinene fra Moderna og Pfizer-Biontech i Israel som kan bli øremerket for Danmark og Østerrike. Foto: Charles Krupa / AP

– Jeg betrakter ikke det her som et brudd med det europeiske samarbeidet. Vi står oss best på også å være med på det, sa den danske statsministeren.

Men Frederiksen understreker at Israel er kommet langt i sin dialog med vaksineprodusenten Pfizer-Biontech.

– Den dialogen vet vi mer om når vi kommer til Israel torsdag, sier Mette Frederiksen.

Konkrete planer

Ifølge Financial Times blir etablering av vaksineproduksjon et sentralt tema når de tre regjeringssjefene møtes senere denne uka.

Israel, Østerrike og Danmark skal allerede være i dialog med vaksineprodusentene Pfizer og Moderna om å etablere fabrikker.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal gi råd til Danmark og Østerrike. Her får han sin dose nummer to med koronavaksine 9. januar i år. Foto: POOL / Reuters

Financial Times opplyser at de har dette fra anonyme kilder i statsadministrasjonen i Østerrike.

Vedkommende sier også at myndighetene i Østerrike allerede har konkrete planer om hvor i Israel en slik produksjon kan skje.

Også i andre EU-land øker frustrasjonen over at de får for få vaksiner gjennom EU-samarbeidet. Slovakia, Tsjekkia og Ungarn har importert kinesiske og russiske vaksiner. Også Polen har bedt Kina om å sende vaksiner.