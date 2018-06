Da mannen lå døende, begynte folk å ta bilder

En bilist hadde kollidert i en steintrapp i Glimåkra i Skåne, og satt fastklemt da folk samlet seg ved ulykkesstedet. Ikke for å hjelpe til, men for å ta bilder.

Det skal til og med ha blitt tatt bilder av akuttbehandling inne i ambulansen, ifølge politiet.

Mannen døde torsdag ettermiddag på sykehuset.

KRITISERER FOLK PÅ ULYKKESSTEDET: Pressetalsmann Rickard Lundqvist i politiet. Foto: Anna Hermansson / Polisen

– Jeg mener folk går over grensen når de filmer og fotograferer mennesker inne i ambulansen, sier Rickard Lundqvist, pressetalsperson hos politiet i region Sør til NRK.

Han sier de er klar over friheten til å filme, men at de måtte jobbe for å frede den skadde personens integritet.

Politiet pågrep ingen personer, men Lundqvist sier de måtte bruke «mild vold» for å få enkelte bort fra stedet.

– Økende problem

Ambulanseforbundet i Norge har tidligere tatt til orde for et fotoforbud. De mener mobilkameraene har gjort dette til et økende problem også i Norge.

– Vi får stadig tilbakemeldinger at folk stopper opp ved trafikkulykker, noen for å hjelpe, men, men andre for å ta bilder og se. Det kan i mange tilfeller skape problemer, sier leder Ola Yttre i Ambulanseforbundet.

Han sier de ønsker strengere lovgivning på dette området i Norge, men åpner for at pressen bør ha et fritak.

– Har ikke samme etikk

MENER PRESSEN ER ANSVARLIG: Kristine Foss i Presseforbundet mener journalister vet hvor grensen går. Foto: Norsk Presseforbund

Presseforbundet mener det er en stor forskjell på pressefolk og privatpersoner med mobilkamera.

– Vi har lite klager på mediene i denne type saker, noe som tyder på at mediene forvalter sitt ansvar her på en god måte. Mediene har et informasjonsansvar ved ulykker og alvorlige hendelser, så det er viktig at de får både observert og dokumentert hva som skjer. Faren når «ikke-journalister» påtar seg denne oppgaven, er at de ikke har den samme yrkesetikken inne, sier jurist Kristine Foss i Presseforbundet.

Hun mener pressen er godt drillet i å ta hensyn på et åsted, lytte til innsatsleder og ikke gå i veien for redningstjenesten.

– Faren er at denne type adferd på åsted gjør at innsatsledere innfører totalforbud mot fotografering fordi det hindrer deres arbeid. Dette er alvorlig for samfunnet som da går glipp av viktig informasjon ved denne type hendelser, sier Foss.

Hun mener det også er et problem at ikke-journalister ikke er underlagt etiske krav til hva som publiseres.

– Dermed risikerer man at det kommer bilder med langt flere detaljer enn det som hadde sluppet gjennom en redaksjonell vurdering før publisering, sier Foss.