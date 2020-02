Cruisepassasjer hadde koronavirus – 1000 andre på vei hjem

En kvinne om bord på cruiseskipet som anløp Kambodsja er smittet av det nye koronavirus, mener myndighetene i Malaysia.

Smitten ble påvist da kvinnen ble testet i Malaysia, opplyser helsemyndighetene i landet. Hun er den første fra MS Westerdam som tester positivt på det nye koronaviruset, skriver Reuters.

Skipet anløp torsdag Sihanoukville i Kambodsja med 1.455 passasjerer og et mannskap på 802 om bord. Da hadde skipet blitt avvist i havn etter havn både i Thailand, Japan, Taiwan og Filippinene på grunn av frykt for virussmitte om bord.

Men i Kambodsja ble skipets passasjerer hilst velkommen med blomster av landets statsminister, etter at cruiseselskapet hadde forsikret om at passasjerene ikke var smittet av det nye koronaviruset.

Kambodsjas statsminister Hun Sen gir blomster til passasjerer som er lykkelig over at de får forlate cruiseskipet MS Westerdam Foto: Heng Sinith / AP

Lykkelige passasjerer dro ifølge New York Times da i land for sightseeing og strandbesøk, mens andre reiste videre med fly over hele verden.

Stoppet på flyplassen

Den 83 år gamle kvinnen fløy til Malaysia sammen med 144 andre passasjerer. På flyplassen i Kuala Lumpur ble hun stoppet da hun fikk utslag i skanneren som måler kroppstemperatur. Senere testet hun positivt for covid-19-viruset.

Over 1000 passasjerer fra MS Westerdam har allerede har reist videre spredt over minst tre kontinenter. Nå ruster helsepersonell seg for å finne ut hvor stort problem de nå kan stå over dersom flere av cruisepassasjerene faktisk er smittet uten å vite om det.

– Vi forventet at det kunne skje feil, men ikke i denne størrelsesordenen, sier doktor William Schaffner, spesielt på smittsomme sykdommer ved Vanderbilt University Medical Center til New York Times.

Schaffner mener denne feilen kan være vendepunktet som gjør det vanskeligere enn noen gang å holde koronaviruset i Kina.

Over 1.700 døde

Tallet på døde i virusutbruddet i Kina økte til 1.765 mandag. Økningen kommer etter at 105 flere personer har dødd det siste døgnet i landet.

Mer enn 70.500 er smittet av koronaviruset. Kinesiske myndigheter har satt om lag 56 millioner i Hubei og delstatshovedstaden Wuhan i karantene, og provinsen er så godt som avskåret fra resten av landet i forsøket på å hindre spredningen av viruset.

I tillegg har myndighetene i Xinxian provinsen sør for Beijing kunngjort at de forlenger karantenen til 21 dager for innbyggere som kommer tilbake fra Wuhan. Dette skyldes to uvanlige tilfeller av viruset som er brutt ut lenge etter at karantene tiden er over, melder Global Times på Twitter.

Mer cruise-smitte

Den største gruppen smittede utenfor Kina har vært de 355 om bord cruiseskipet Diamond Princess, som ligger i karantene i Japan. 40 av disse er amerikanske statsborgere, og de vil få behandling i Japan.

Rundt 300 cruisepassasjerer sitter nå på fly på vei tilbake til USA. 14 av dem testet positivt for viruset og blir holdt atskilt fra de andre passasjerene, opplyser det amerikanske utenriksdepartementet.

Ifølge The Guardian har en rekke andre land, inkludert Canada, Australia og Sør-Korea, kunngjort planer om å evakuere innbyggerne sine fra det rammede skipet. (Et Qantas-fly vil fly 209 australiere hjem onsdag).