«Sønnen min Nicolás og hans ekskone Day er arrestert», skriver Colombias president Gustavo Petro på X, som tidligere het Twitter.

«Som menneske og pappa gjør det veldig vondt», skriver han videre.

Petro ble landets første president fra venstresiden etter at han vant valget i juni i fjor. Da sa han at kampen mot narkotikakartellene var en hovedsak for ham.

Colombias president Gustavo Pedro forteller på X, tidligere kalt Twitter, at han er lei seg for at sønnen og hans ekskone har blitt arrestert for korrupsjon. Foto: Skjermdump

Skitne penger fra narkotikasmuglere

Presidentens eldste sønn er arrestert for hvitvasking av penger og korrupsjon. Pengene skal han ha mottatt fra narkotikasmuglere i 2022, mens faren drev valgkampen som han til slutt vant.

Arrestasjonen skjedde klokka seks lørdag morgen, skriver avisa El Espectador.

Ekskona Daysuris Vásquez er anklaget for hvitvasking og for å ha brutt en lov som verner om persondata.

Det var hun som først varslet om saken i vår, da hun i et intervju med det colombianske magasinet Semana kom med anklager mot eksen.

Vásquez skal ha fortalt at eksen Nicolás mottok opp mot 1000 millioner colombianske pesos fra en tidligere narkotika-trafikant.

I intervjuet anklagde hun eksen Nicolás for å ha mottatt penger fra foretningsmenn, som Nicolás skal ha fått til å tro at bidro til farens valgkamp, melder avisa El País.

Daysuris Vásquez påsto også at presidentsønnen møtte personer i narkotikakratell-mijøet uten at faren visste noe om det.

Hun skal også ha informert presidenten, og den tidligere svigerfaren, om hendelsene. «Han sa til meg at dersom han (sønnen) ønsket å bli mangemillionær, slik som barna til andre ekspresidenter, så tok han grundig feil, for det kom han (presidenten) ikke til å tillate».

Nicolás Petro er selv folkevalgt fra provinsen Atlántico, nord i landet. Han avviser alle eksens anklager og nekter for å ha hatt møte med de akuelle personene.

Arresterte Nicolas Petro (til høyre) sammen med faren og Gustavo Petro på scenen tilbake i 2018, da faren tapte valgkampen mot presidentkandidat Ivan Duque under valget. I fjor ble faren president i Colombia. Foto: Luis Robayo / AFP

Ba selv om etterforskning av sønnen

Sønnen har vært i politiets søkelys siden eksens intervju i mars i år. Den gang ba Petro selv politiet om å etterforske eldstesønnen Nicolás samt sin egen bror, Juan Fernando petro, ifølge El Espectador.

Nicolás Petro deltok både i farens valgkamp i 2018, da faren tapte, og i 2022, melder avisa El País.

«Og det at en av mine sønner er i fengsel: Som president lover jeg at aktoratet har mine garantier slik at de kan fortsette arbeidet i henhold til loven», skriver Petro, som også legger til at han verken vil legge seg bort i eller presse påtalemyndigheten på noen måte.

Fakta om Gustavo Petro Ekspander/minimer faktaboks * Gustavo Petro ble valgt til Colombias president i juni 2022 og innsatt 7. august 2022. * Petro er landets første president fra venstresiden og leder det venstreorienterte partiet Colombia Humana. * Han er 63 år gammel. * Petro er utdannet siviløkonom. * Petro var borgermester i hovedstaden Bogota fra 2012 til 2015. Han har også vært senator og geriljasoldat i M-19-geriljaen. * Han vil endre landets politiske kurs, blant annet med reformer innen olje og energi, narkotikalovgivning og sosialpolitikk. * Petros visepresident er Francia Márquez, som er Colombias første afro-colombianske kvinnelige visepresident.

«Jeg ønsker sønnen min alt godt og styrke. At disse hendelsene styrker ham som menneske og at han kan reflektere over sine egne feil», skriver presidenten på X.