Gustavo Petro vant presidentvalget i Colombia

Kandidaten fra venstresiden, og tidligere geriljamedlem, Gustav Petro vant over høyrepopulisten Rodolfo Hernandez i presidentvalget i Colombia søndag.

Da 98 prosent av valgsedlene var talt opp, ledet Petro med over 700 000 stemmer. Det er første gang Colombia har valgt en president fra venstresiden, som gjør valget historisk.

– I dag er en festdag for folket, skriver Petro på Twitter, hvor han erklærer seier.

Hernández erkjente kort tid etter nederlag i et innlegg på Facebook.

– Jeg håper at herr Gustavo Petro vet hvordan han skal styre landet og at han overholder sitt løfte mot korrupsjon, sier Hernández.

KANDIDATENE: I valgets andre og siste omgang sto kampen mellom Gustavo Petro (til venstre) og Rodolfo Hernández. Meningsmålingene viste at det kunne bli jevnt løp, men til slutt sikret Petro seieren Foto: Fernando Vergara Martin Mejia / AP

Colombia føyer seg inn i en rekke latinamerikanske land som de siste årene har valgt presidenter fra venstresiden

62 år gamle Petro, som tidligere har vært ordfører i hovedstaden Bogota, har lovet sosial og økonomisk endring. Han overtar etter konservative Ivan Duque, som ikke kunne stille til gjenvalg.

Dette var den andre og avgjørende valgrunden i presidentvalget.

De siste årene har det vært politisk misnøye i Colombia. I fjor var det store demonstrasjoner mot regjeringen til den sittende presidenten, Ivan Duque Marquez.

Ifølge en FN-rapport var colombianske politistyrker ansvarlig for 28 drap under demonstrasjonene.

PRESIDENTVALG: En tilhenger av den colombianske venstresidens presidentkandidat Gustavo Petro venter på ham på Movistar Arena i Bogota, 19. juni 2022 etter at han vant presidentvalget Foto: DANIEL MUNOZ / AFP

Avgjør framtiden til fredsavtalen

I 2016 ble det inngått en fredsavtale mellom geriljagruppen FARC og Colombianske myndigheter. Avtalen skulle sette en stopper for den langvarige konflikten som begynte i 1964.

Men avtalen har blitt omtalt som skjør, og vanskelig å iverksette.

Siden 2016 har det pågått bevæpnet konflikt fra ikke-statlige aktører.

Røde Kors meldte at 2021 var det voldeligste året i Colombia etter fredsavtalen ble signert.

I første valgomgang, som fant sted 29. mai, var Petro kandidaten med høyest oppslutning, med 40,3 prosent av stemmene. Hernandez fikk 28.2 prosent.

Men høyrepopulisten Hernandez klarte å kapre bred støtte i andre valgomgang.

Til tross for støtte blant mange colombianere, har Gustavo Petro også vært en splittende skikkelse i colombiansk politikk.

Med bakgrunn fra en venstreorientert gerilja, har han frastøtt seg den konservative delen av landet.

Ulike valgkamper

Hernandez sin kvalifikasjon til andre valgomgang kom som en overraskelse på mange.

Han har drevet en ukonvensjonell valgkamp, og har blant annet nektet å møte Petro til debatt, ifølge The Guardian.

Hernandez har tidligere vært ordfører i byen Bucaramanga. Han ble permittert fra jobben to ganger.

Første gang for å ha slått til en kollega, og andre gang for å ha brutt reglene for valgkamp.

Mens Petro under sin valgkamp har brukt mye tid på å reise rundt i landet, har Pedro tilbrakt deler av valgkampen i Miami i USA.

Ifølge Reuters hevdet han at livet hans sto i fare i Colombia.

I stedet vendte Hernandez seg til sosiale medier-plattformen TikTok for å drive valgkampen sin.