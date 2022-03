Byråer: Biden vil kunngjøre importforbud for russisk olje

Det melder Reuters. AFP melder at amerikanske medier skriver at Biden kommer til å kunngjøre et importforbud for olje fra Russland.

Ifølge CNN vil forbudet omfatte olje, gass og kull.

En rekke amerikanske politikere har de siste dagene presset president Biden til å forby importen.

Det vil i så fall være en av de første vestlige sanksjonene mot Russland som direkte rammer landets største eksportvarer, olje og gass.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har oppfordret vestlige land til å innføre flere sanksjoner mot disse næringene.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters skriver en reporter fra nettstedet Politico at Storbritannia rundt klokken 17.00 vil komme med en kunngjøring om hvordan landet over tid skal redusere sin import av russisk olje og gass.

3 prosent av importen

Ifølge Al Jazeera utgjør russisk olje en liten del av oljen USA importerer.

USA importerte i fjor 209.000 fat olje per dag fra Russland. Det var det høyeste tallet på flere år, men utgjorde rundt 3 prosent av den totale importen.

I tillegg til de 209.000 fatene med olje, importerte USA også tilsvarende 500.000 fat per dag med andre oljeprodukter. Det er ikke klart om disse vil bli omfattet av importforbudet.

Mente oljeprisen kan nå 300 dollar

Mandag sa Russlands visestatsminister Aleksandr Novak at et forbud mot russisk olje vil få katastrofale konsekvenser for det globale oljemarkedet.

– Prisveksten vil bli uforutsigbar – mer enn 300 dollar fatet, om ikke mer, sa Novak til russiske nyhetsbyråer.

Klokken 15.00 tirsdag lå prisen på Nordsjøolje på 130 dollar fatet.