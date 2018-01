Bussen var på vei fra Sjymkent sør i Kasakhstan til Kazan i Russland, og alle de omkomne skal være usbekere som arbeidet i Russland. Ifølge russiske nyhetsbyråer var det en eldre buss av type Setra som tok fyr på en øde strekning av veien som går gjennom Aktobe-provinsen.

Årsaken til brannen er ikke kjent, men nyhetsbyrået RIA Novosti melder at det brøt ut panikk i bussen og at nødutgangene var stengt. Bruk av propangass for å få opp varmen kan også være en årsak til brannen.

Det skal ha brudt ut panikk i den overfyllte bussen to etasjers bussen, og bare fem av de 57 som var ombord klarte å komme seg ut i live. Blant disse er de to sjåførene som var med på bussen. Disse to skal være borgere fra Kasakhstan. Også bussen var registrert i Kasakhstan.

Bussen tok fyr på en øde strekning nordøst i Kasakhstan Foto: AP

Voldsom brann

Bilder som er lagt ut på Twitter viser at bussen var totalt utbrent etter det som etter alt å dømme har vært en eksplosjonsartet brann. Nyhetsbyrået RIA Novosti melder at de fem som overlevde har fått lettere skader og nå er til behandling på et lokalt sykehus.

Kasakhstanske myndigheter er nå i kontakt med diplomater fra Usbekistan for å forsøke å finne identiteten til de 52 som er omkommet.

Mange ulykker

Det er ikke første gang det har vært ulykke med busser som frakter fremmedarbeidere fra Sentral-Asia til Russland

I oktober 2017 ble 19 mennesker, også disse emigranter fra Usbekistan, drept da en buss ble stående fast på en jernbaneovergang i Vladimir fylke øst for Moskva. Også denne bussen var registrert i Kasakhstan, som er en del av den euroasiatiske unionen med Russland.

Kollisjon buss – tog i Russland

Den gangen ble det sagt at bussen hadde valgt en omvei for å unngå kontroller for å komme inn til Moskva.

Millioner av immigranter i Russland

Millioner av immigranter fra de fattige sentralasiatiske landene arbeider i dag i Russland, de fleste i og rundt storbyer som Moskva, St. Petersburg og Samara ved Volgaelven. Mange har arbeidet på de store anleggene som er bygget i forbindelse med fotball-VM 2018.

12 immigranter, blant dem tre barn mistet livet i en brann på en fabrikk i Moskva i slutten av januar 2016 Foto: AÅ

Ofte bur de under svært kummerlige forhold. I slutten av januar 2016 mistet 12 innvandrere, blant dem tre barn, livet da det brøt ut brann på et fabrikkområde i Moskva, der arbeiderne også var innkvartert.

I august samme år mistet minst 16 arbeidere fra Kirgisistan livet ved en brann på en annen fabrikk i Moskva.