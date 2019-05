Brasilianske soldater skjøt mot familie på vei til fest

7. april var musikeren Evaldo dos Santos på vei til en fest sammen med familien sin da bilen hans ble truffet av flere enn 60 skudd. I bilen satt også kona hans, deres sju år gamle sønn, svigerfaren hans og en venn av familien.

Politiet skal ikke etterforske

Etterforskningen har vist at det løsnet flere enn 250 skudd. dos Santos ble truffet ti ganger og døde på stedet.

Bilen fortsatte å kjøre og svigerfaren, som satt i passasjersetet, prøvde å styre den, selv om han også var truffet, skriver La Daria.

Da han klarte å få stoppet, kom moren i familien seg ut av bilen og løp etter hjelp. Det fikk hun av Luciano Macedo som tilfeldigvis var i nærheten. Men også han ble truffet av skudd, og døde på sykehus noen dager senere.

Soldatene sier de tok feil av bilen til familiefaren og en bil brukt av en av de kriminelle gjengene i området, i utkanten av Rio de Janeiro.

Selv om politiet gransket åstedet etter skytingen, skal de ikke etterforske saken. Ifølge en lov fra 2017 er militæret selv ansvarlig for å etterforske og eventuelt straffeforfølge drap begått av soldater i tjeneste. Loven har flere ganger blitt kritisert av menneskerettighetsgrupper.

Noen dager etter drapet demonstrerte beboere i området der skytingen hadde skjedd. Foto: Sergio Moraes / Reuters

Ny, liberal våpenlov

Denne uken liberaliserte president Jair Bolsonaro en ny våpenlov som gjør at millioner av brasilianere nå lovlig kan bære våpen.

Blant dem som nå kan gå med ladde skytevåpen på åpen gate og på jobben, er jegere, gårdsbrukere og til og med enkelte journalister.

Men eksperter sier at liberalisering av landets våpenlover kan åpne for mer vold i et land som allerede har en av verdens høyeste drapsrater, og at det dessuten kan være i strid med grunnloven.

Et av opposisjonspartiene har brakt saken inn for høyesterett. Nå har justisdepartementet fått fem dager på seg til å svare på klagen.

Ifølge tenketanken Brazilian Public Security Forum ble 63.880 mennesker drept i Brasil i fjor.