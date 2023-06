Passasjertoget befinner seg i den nesten 16 kilometer lange Terfnertunnelen i Østerrike. Tunnelen ligger 30 kilometer utenfor Innsbruck.

Ifølge lokale medier fikk brannvesen først melding om brannen klokken 20.45.

Redningsledelsen meldte raskt at brannen var under kontroll, og etter drøyt to timer kom det også melding om at den var slukket.

370 personer evakuert

I 22.45-tiden onsdag ble det opplyst at 25 passasjerer var hentet ut, men at evakueringen er tidkrevende ettersom det må benyttes spesialutstyr for å hindre at det pustes inn røyk. Rundt midnatt skal alle 370 personene, passasjerer og personell, være ute av tunnelen.

Ifølge den østerrikske kringkasteren ORF skal brannen ha startet da en kjøreledning falt ned på togsettet og utløste brann i biler som ble fraktet på en av vognene.

Etablert skademottak ved tunnelåpningen

Utenfor tunnelåpningen er det etablert skademottak.

En talsperson for det østerrikske jernbaneforbudet forteller til Tiroler Tageszeitung at alle passasjerer vil få medisinsk behandling, og at de nå jobber med å finne innkvartering for de evakuerte passasjerene.

Terfnertunnelen har dobbeltspor og er godkjent for hastigheter opp mot 220 km/t. Toget skal ha vært på vei nordover til Hamburg og Amsterdam.