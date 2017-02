Boston-bombeoffer gifter seg med sin redningsmann

Tre personer ble drept og mer enn 264 ble skadet i bombeeksplosjonene ved målstreken til Boston maraton 15. april 2013. De to eksplosjonene skjedde med få sekunders mellomrom.

Da den første bomben gikk av, sto Roseann Sdoia og så på løperne ved målstreken.

– Jeg så røyken, snudde og løp rett mot sekken der den andre bomben lå. Jeg kjente et pop i beinet mitt og tenkte at dette var ille, forteller Sdoia til Fox Sports.

En person i nærheten løp til Sdoias side og festet en tourniquet rundt beinet hennes for å stanse blødningen.

Brannmannen Mike Materia fikk jobben med å frakte henne til sykehuset. Han holdt hånda hennes på vei til sykehuset.

Sdoia måtte amputere det høyre beinet, men hun overlevde. Mye takket være brannmannen Mike Materia og en gruppe med sivile på stedet, som fikk henne raskt på sykehus.

Sdoia og Materia begynte å date juni 2013, to måneder etter terrorangrepet. Paret forlovet seg i desember 2016. Foto: Charles Krupa / AP

Mor lekte «giftekniv»

Da hun lå på sykehuset, var kjærlighet det siste hun hadde i tankene. Men moren hennes lot ikke anledningen for å leke Kirsten Giftekniv gå fra seg.

– Hun sa; åh, sjekk han brannmannen! Han er så søt! Og jeg bare "Mamma, jeg har nettopp blitt sprengt av en bombe, forteller Sdoia til The New York Post.

Men det tok ikke lang tid før først vennskap og deretter søt musikk oppsto mellom Sdoia og Materia.

– Jeg fikk følelser for ham fordi han var så snill og omtenksom, sier hun om forloveden.

Han besøkte henne ofte mens hun var innlagt og hjalp henne med å få laget protester og hjalp henne med å bygge seg opp igjen fysisk og psykisk etter terrorangrepet.

– Og smilet hans er helt utrolig, sier Sdoia.

Gifter seg til høsten

The New York Post skriver at Sdoia og Materia begynte å date juni 2013, to måneder etter terrorangrepet. Paret forlovet seg i desember 2016.

Materia fikk god hjelp av hunden deres Sal under frieriet. Sal hadde på seg et halsbånd hvor det sto «Mike lurer på om ... du vil gifte deg med ham?»

– Sal betyr så mye for oss. Det kunne ikke ha vært mer romantisk, forteller Sdoia.

Ifølge avisen skal paret gifte seg i oktober eller november i år. Men først skal de gi ut boka «Perfect Strangers» som handler om livene til fire fremmede som knyttes sammen på grunn av terrorangrepet.