Boris Johnson: – Vi skal gjøre Storbritannia til det beste stedet på kloden

– Storbritannias nye regjering står overfor en enorm oppgave på et avgjørende punkt i landets historie, sa Boris Johnson da han avholdt sitt første regjeringsmøte.

Han åpnet sin første tale til Underhuset la han vekt på to hovedoppgaver for ham og regjeringen.

Skal gjøre Storbritannia til verdens beste land

– Vi skal levere Brexit den 31. oktober for å forene og revitalisere Storbritannia, og vi skal gjøre dette landet til det beste stedet på kloden.

Johnson sa det var mer enn sannsynlig å tenke seg at Storbritannia vil ha vi ha best økonomi i Europa, og at landet vil stå i sentrum for et nytt nett av handelsavtaler.

Britenes nye statsminister sa også at utbygging samferdselssektoren og digitalisering kommer til å lukke det han kalte produktivitetsgapet mellom nord og sør i Storbritannia.

– Våre barn og barnebarn kommer til å leve lenger og lykkeligere liv, og de kommer til å ha bedre helse, sa Johnson.

Johnson foretrekker myk Brexit

Johnson snakket også om viktigheten av å oppfylle kravet om løsrivelse fra EU 31. oktober for å sikre fortsatt tro på demokratiske spilleregler i befolkningen.

– Jeg foretrekker at vi folater EU med en gjensidig avtale, og tror det fortsatt er mulig selv i dag. Jeg kommer til å jobbe for en slik løsning, men dette må være klart: avtalen som ble fremforhandlet av min forgjenger (Theresa May, red.anm) har blitt avvist tre ganger av Underhuset, sa Johnson.

Han sa at intet land som ønsket å beholde sin verdighet og selvrespekt hadde kunnet si ja til å gi fra seg sin uavnhengighet slik han mener deler av avtalen gjorde. Johnson sa videre at Storbritannia er bedre forberedt på å forlate EU enn mange tror.

– Men vi er ikke så forberedt som vi burde være, sa Johnson.

Statsminister Erna Solberg er blant dem som har gratulert Johnson med utnevnelsen til statsminister i Storbritannia.

