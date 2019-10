Boris Johnson kan bli politietterforsket

Det er en hardt presset statsminister Boris Johnson som går på talerstolen under landsmøtet for De konservative i Manchester. Talen er ment å skulle være høydepunktet under det fire dager lange politiske møtet og danne grunnlaget for det nært forestående valgkampen.

Men det er verken lovnader om mer penger til sykehus, politi eller helsevesen som har fått størst oppmerksomhet de siste dagene.

Det er derimot to personlige forhold rundt Boris Johnson som stjeler showet.

Politiet vurderer å etterforske Johnson

Som borgermester i London ga Boris Johnson (55) sin venninne, ex-modellen Jennifer Arcuri (34), muligheten til å være med på turer til Singapore, Malaysia og New York for å reklamere for sitt selskap sammen med andre britiske bedrifter.

Boris Johnson er anklaget for å ha vært inhabil da Jennifer Acuri blant annet fikk pengestøtte til sitt teknologiselskap mens Johnson var borgermester i London. Bildet er fra 14. oktober, 2014. Foto: Vicki Couchman/Shutterstock

I tillegg fikk Arcuri tilvarende 130.000 norske kroner i pengestøtte til sitt teknologiselskap. Boris Johnson erklærte seg ikke inhabil i behandlingen av disse sakene.

Johnson blir nå kikket i kortene på to fronter. Lokale myndigheter undersøker om han var inhabil, samtidig som Spesialenheten i politiet vurderer å etterforske om Johnson har misbrukt sin stilling.

Som borgermester i London var Johnson også øverste ansvarlig for politiet i hovedstaden, dermed faller det inn under ansvaret til den britiske motsatsen til Spesialenheten for politisaker.

– Ikke inhabil

Statsminister Boris Johnson mener derimot at det ikke var noen habilitetsinteresser å melde ifra om.

– Alt jeg gjorde som borgermester var i full overensstemmelse med regelverket, sier Johnson.

En hardt presset statsminister Boris Johnson på landsmøtet i Det konservative partiet i Manchester. Foto: Oli Scarff / AFP

Britisk presse vil nå ha svar på om Johnson hadde et kjærlighetsforhold til Arcuri. Hovedpersonen selv nekter å svare.

Skal ha tatt kvinner på låret

Nok en vanskelig sak har dukket opp fra Boris Johnsons fortid de siste dagene. Den stammer fra den gangen har var redaktør av The Spectator. Under en lunsj tok han ifølge journalist Charlotte Edwardes henne og en annen kvinne på låret.

Påstanden fra Edwardes er blitt tilbakevist av Downing Street. Men saken ser likevel ikke ut til å forsvinne. Det er dette «alle» snakker om på landsmøtet i Manchester.

– Jeg vil ikke underkjenne denne type hendelser på noen måte, men dette er ikke sant, sier Johnson i et TV-intervju med SKY News.

Kvinnen det gjelder har svart statsministeren på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Helseminister Matt Hancock, som kjenner Edwardes, sier han tror på henne, mens andre i regjeringen, som kulturminister Nicky Morgan, har gått ut og støttet Johnson.

Og ifølge The Telegraph så mener statsministeren at denne type påstander kommer opp fordi «det er en del som ikke vil ha brexit».