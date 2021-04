Downing Street, oktober 2020. Smittetallene skyter igjen fart og diskusjonen rundt bordet går om nye nedstengnings-tiltak. Ifølge kilder tett på samtalene sa Boris Johnson at han heller ville at lik skulle hope seg opp enn godta en ny lockdown, skriver britiske medier, blant dem BBC.

Johnson skal ha vært lunken på grunn av skadene en ny lockdown ville ha på en nedkjørt britisk økonomi. Lockdown ble innført, men mange spør seg om den kom for sent, og om Johnson ikke bare er ukonvensjonell, men hjerterå i et land som er svært hardt rammet av koronadødsfall.

Johnson selv kaller påstanden for søppel og svarer klart nei på direkte spørsmål om han har sagt det han blir anklaget for å ha sagt.

Cummings ut mot sin gamle sjef

I flere dager har det stormet rundt mulige lekkasjer om skittent spill i regjeringen. Midt i dette dramaet for Johnson står hans omstridte, tidligere lojale støttespiller samt sjefrådgiver, Dominic Cummings.

Tidligere sjefrådgiver Dominic Cummings (t.h.) kommer med sterke beskyldninger mot Boris Johnson. Foto: Daniel Leal-olivas / AFP

Hans skarpeste spark til sin gamle sjef er at planen for å pusse opp statsministerboligen i Downing Street var ulovlig.

Planen for å pusse opp leiligheten til Boris Johnson og forloveden Carrie Symonds var ulovlig ifølge hans tidligere sjefrådgiver. Foto: Adrian Dennis / AFP

Det blir stilt spørsmål ved om noen av Det Konservative partiets økonomiske bidragsytere har sponset million-oppussingen av leiligheten Johnson deler med sin forlovede Carrie Symonds.

Dette er og delikat fordi gransking av regjeringens koronahåndtering viser at Det Konservative partiets støttespillere skal ha fått lettere tilgang til kontrakter.

Regjeringsapparatet har avvist å ha gjort noe galt i denne saken. Oppussingen skal være betalt av Boris Johnsons egen lomme, blir det nå opplyst. Det er ikke klart når det ble gjort eller hvor pengene kom fra, ifølge BBC.

Hvor skadelig er dette for statsministeren?

Alt dette skjer rett etter avsløringer av hvordan tidligere statsminister David Cameron har brukt sine tidligere kontakter for å skaffe fordeler til et investeringsselskap han arbeidet for. Kritikken av hvordan lobby-arbeidet foregår overfor regjeringskontoret har også rammet Boris Johnson.

Tidligere statsminister David Cameron er anklaget for å utbytte sine politiske vennskap i sin jobb for et privat selskap. Foto: Matt Dunham / AP

For Johnsons politiske motstandere er dette en gavepakke. Spørsmålet er om kritikken preller av også denne gangen eller ikke. Folk er vant med, og mange liker også, den ukonvensjonelle og også fargerike statsministeren. Dersom uttalelsen stemmer kan han ha gått for langt i et land der over 127.000 er døde av korona, hevder enkelte politiske kommentatorer.

Timingen er uansett dårlig. Johnson er midt i en valgkamp i både Wales, Skottland og hovedstaden London.