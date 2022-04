Blinken: – Russland har mislyktes

– Russland har hatt som mål å ta bort Ukrainas suverenitet, å ta bort dens uavhengighet. Det har mislyktes.

Den amerikanske utenriksministeren, Antony Blinken, er tydelig på hvem han mener har kommet best ut av krigen så langt.

– Vi vet ikke hvordan resten av denne krigen vil utfolde seg, men vi vet at et suverent uavhengig Ukraina vil være her mye lenger enn det Vladimir Putin er på scenen, sier han ifølge CNN.

Volodymyr Zelenskyj mottok USAs utenriksminister Anthony Blinken (til høyre) og forsvarsminister Lloyd Austin. Foto: AP

– Kampen om Kyiv er vunnet

I helga kunngjorde Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at USAs utenriksminister Blinken og forsvarsminister Lloyd Austin skulle besøke Kyiv.

Mandag morgen snakket ministrene med pressen. Blinken sa at den amerikanske delegasjonen så folk i gatene i den ukrainske hovedstaden, «et bevis på at kampen om Kyiv er vunnet», sier han.

Blinken og forsvarsminister Lloyd Austin besøker Ukrainas hovedstad for første gang under krigen. De to tok tog fra Polen til Ukraina, og møtte president Zelenskyj.

Austin sier at møtet med ukrainske myndigheter har vært veldig «produktivt og engasjerende». Han sier at møtet handlet om å snakke om hva som skal til for å vinne de pågående kampene, men også hvordan bygge opp landet igjen.

Utenriksminister Blinken sa også at det er vanskelig å spore hva som skjer med våpnene som er sendt til Ukraina, da det ikke er amerikanske styrker på bakken, men at de har snakket med ukrainerne for å sikre at våpen spores best mulig.

Lovte mer militærhjelp

Blinken og Floyd har også bestemt seg for å gi ytterligere militærhjelp til Ukraina. Landet skal få 713 millioner dollar, tilsvarende 6 milliarder norske kroner.

Av dette skal 300 millioner dollar gå til kjøp av våpen, skriver NTB.

I tillegg varsla USA at amerikanske diplomater skal vende tilbake til Ukraina. Først skal de starte med «dagturer» til Lviv, men målet er å vende fullt og helt tilbake til Kyiv.