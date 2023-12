I sosiale medier spres bilder som skal vise hvordan det israelske militæret (IDF) torsdag skal ha arrestert flere titalls palestinske gutter og menn.

Ifølge FNs dagsrapport, som baserer seg på informasjon fra andre medier, skal de ha søkt tilflukt på en skole i Beit Lahiya nord på Gazastripen da de ble arrestert. Fangene skal ha blitt bundet fast, tvunget til å kle av seg og fått bind for øynene.

I et videoklipp kan man se flere titalls menn sitte på bakken i en gate, omgitt av IDF-soldater. Et annet viser en gruppe fanger bli transportert i et militært kjøretøy.

Flere israelske medier skriver at mennene er Hamas-soldater som har overgitt seg i nordlige deler av Gaza. CNN har geolokalisert bildene til Beit Lahiya, nord for Gaza by.

Men bildene er ikke publisert av IDF eller verifisert av uavhengige kilder, og deres opprinnelse og omstendighetene rundt hendelsene er så langt uklare.

Ifølge arabiske medier er fangene ikke soldater, men palestinske sivile. Samtidig har både CNN og Reuters snakket med palestinere som hevder de gjenkjenner slektninger i bildene og videoene.

IDFs talsperson Daniel Hagari bekreftet torsdag at israelske styrker har arrestert og avhørt hundrevis av personer på Gaza med mistenkt tilknytning til Hamas. Han svarer imidlertid ikke på spørsmål om personene på de aktuelle bildene var Hamas-soldater eller sivile, skriver CNN og The Daily Mail.

– Vi etterforsker hvem som er tilknyttet Hamas og hvem som ikke er det. Vi arresterer alle og avhører dem.

NRK har stilt spørsmål om bildene til IDF, men foreløpig ikke fått svar.

Ekspert: Må anses som sivile

Gentian Zyberi ved Norsk senter for menneskerettigheter mener personene må anses som sivile til det er bevist at de er Hamas-krigere.

– Internasjonal humanitærrett som regulerer krig er drevet av to prinsipper: Militær nødvendighet og menneskelighet. To prinsipper som ofte strider mot hverandre. Når det gjelder arrestasjon, må arresterte individer behandles humant, sier han til NRK.

IKKE VERIFISERT: Avkledde menn sitter på kne på rekke. Uniformskledde soldater står ved siden av. Foto: AP

Videre sier professoren at dersom de skal strippes nakne, må det være spesifikke sikkerhetsårsaker til dette.

- Men som et minimum må de da ikke holdes i undertøy lenger en det er nødvendig for å sjekke om de bærer våpen, og det er definitivt ingen grunn til å transportere dem bakbundet i undertøyet til et sted de skal interneres.

Zyberi skriver at det i tilleggsprotokollen til Geneve-konvensjonen, som er en viktig del av den humanitære folkeretten, står at man ikke skal behandle sivile på en nedgraderende eller ydmykende måte.

- Å strippe personer nakne og la dem forbli nakne i lengre tidsperioder er ikke i tråd med den humanitære folkeretten og internasjonale menneskerettigheter, med mindre IDF har sterke grunner til det. Dette bør de i så fall dele med pressen, sier han.

Hevder journalist er pågrepet

Ifølge The New Arabs arabiske nettsted, Al Araby Al-Jadeed, er en av fangene journalisten Diaa Al-Kahlout, som er korrespondent for avisen.

I en uttalelse skriver den arabiske avisen at Al-Kahlout, flere av hans familiemedlemmer og andre sivile ble arrestert i Beit Lahiya torsdag, ifølge øyevitner. Avisen skal ha mistet kontakten med Al-Kahlout torsdag, men ha blitt informert om hendelsen av hans familie.

Ifølge redaktør Hussam Kanafani er journalisten fortsatt savnet. Journalistorganisasjonen CPJ bedt om at Al-Kahlout og de andre sivile fangene løslates umiddelbart, og sikre tryggheten for alle journalister som dekker konflikten.

Menneskerettighetsorganisasjonen Euro-Mediterranean Human Rights Monitor anklager den israelske hæren for å målrettet angripe sivile, og krever at IDF etterforskes.

Samtidig omtaler FNs generalsekretær Stéphane Dujarric i en pressebrifing bildene som bekymringsverdige.

– Alle har en grunnleggende rett til verdighet.

Izzat al-Rishq, talsperson for Hamas, fordømmer ifølge Al Jazeera behandlingen av de palestinske fangene.

– Vi holder okkupasjonen ansvarlig for deres liv og sikkerhet, og ber om at menneskerettslige institusjoner og organisasjoner griper inn.