Tallet på skadde varierer, og har ikke blitt offisielt bekreftet av politiet.

– Det er flere titalls skadde, noen av dem alvorlig, sier en talsperson i politiet nyhetsbyrået AFP.

Det har ikke kommet meldinger om at noen har omkommet.

Hendelsen skjedde mandag ettermiddag i byen Volkmarsen i delstaten Hessen. De skadde deltok i en karnevalsfeiring i byen, og det var mange barn i folkemengden som ble truffet av bilen.

KARNEVAL: Hendelsen skjedde under et karneval i byen Volkmarsen mandag ettermiddag. Foto: EBU

– Ukjent motiv

En talsperson for politiet sier til avisen Bild at de mistenker at påkjørselen var med vilje, men at motivet er ukjent.

Avisen Hessenschau skriver at den antatte gjerningsmannen er en 29 år gammel tysk statsborger fra regionen. Ifølge lokale myndigheter i Hessen er mannen ikke i stand til å gjennomføre avhør, melder Bild.

Avisen Bild skriver at det er snakk om minst 30 påkjørte, og at flere av dem skal være alvorlig skadet. Hessenschau melder om minst 13 skadde, og flere av disse skal være små barn.

Ifølge avisen er det ingen som har omkommet.

Lokalavisen Hessische Niedersächsische Allgemeine og Frankfurter Rundschau skriver at minst 15 personer er skadet.

Kjørte forbi sperringer

Sjåføren ble pågrepet på stedet av politiet. Politiet i Hessen opplyser at de foreløpig ikke kan gi detaljer om hendelsen, og advarer folk mot å spre ubekreftede opplysninger.

STANSET: Dette er ifølge vitner bilen som mandag ettermiddag kjørte inn i folkemengden. Politiet bekrefter at flere personer har blitt påkjørt. Foto: Elmar Schulten / Reuters

De har opprettet en nettside der de ber folk laste inn video eller bilder de har tatt av påkjørselen. Politiet oppfordrer folk til å ikke dele bildene på sosiale medier.

Øyenvitner sier til avisen Hessenschau at en sølvgrå Mercedes personbil som kjørte inn i folkemengden. Avisen skriver at bilen kjørte nesten 30 meter inn i folkemassen får den stoppet.

Flere skal være skadd, ifølge flere medier. Du trenger javascript for å se video. Flere skal være skadd, ifølge flere medier.

Ifølge avisen Frankfurter Rundschau skal bilføreren ha kjørt igjennom sperringene som var satt opp i forbindelse med karnevalet og akselerert inn mot deltagerne.

Karnevalet er i forbindelse med Rosenmontag som er høydepunktet i karnevalssesongen. Den finner sted på første mandagen før askeonsdag, som er den dagen som innleder starten på påskefesten.

Volkmarsen i Hessen ligger omkring 18 mil nord for Frankfurt og har i underkant av 7000 innbyggere.