Biden-tilhengerne vil lokke velgere med kamp for våpenrettigheter

– Det er bare tull at ikke vi Demokrater også er opptatt av våpenrettigheter! Det sier Walther Jordan.

Nede i sin «man cave» viser Walter Jordan fram haglen sin, en halvautomatisk Panzer Arms AR 12.

– Kona mi har mange flere våpen enn meg, ler han.

I bakgrunnen pakker Daphne ut en svart pumpehagle fullstappet av modifikasjoner. Rødpunktsikte, håndtak og lasersikte. Den ser ut som noe fra et skytespill.

– Hva bruker du den til?

– Det er denne Mossberg-haglen jeg vil ty til her hjemme hvis jeg trenger et våpen for å beskytte meg. Jeg vet at når jeg trekker av, er det slutten for den som står overfor meg, sier Daphne.

Våpen viktig i valgkampen

Retten til å bære våpen var en viktig sak under presidentvalgkampen. I USA er denne rettigheten grunnlovsfestet.

Tradisjonelt har Republikanerne vært de aller sterkeste forsvarerne av retten til å bære våpen. Liberale velgere blir ofte sett på som våpenmotstandere, en kjernesak i USA nesten på linje med abortspørsmålet.

Men for Jordan-ekteparet er det viktig å understreke at det også er en kampsak for mange Demokrater.

De tror våpensaken kan bli avgjørende når innbyggerne i Georgia om noen uker skal stemme over hvem som skal representere delstaten i Senatet.

Ekteparet Jordan har mer enn 20 våpen i huset. Blant annet disse to halvautomatiske haglene. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Jeg har startet en våpenklubb for kvinner hvor vi allerede har 200 medlemmer. De vil lære seg å bruke våpen, og få skytetrening, sier Daphne Jordan.

Hun forteller at interessen for å kunne bruke våpen har økt, også blant afrikansk-amerikanere.

Flere amerikanske medier har skrevet om lange køer med afroamerikanere som ville kjøpe våpen i opptakten til valget.

Biden-sjampanje

Daphne og Walter er blant de mer velstående svarte i Georgias hovedstad Atlanta. Hun jobber som salgsrepresentant for et legemiddelfirma, han eier et konsulentselskap for restauranter.

Ekteparet skåler gjerne i sjampanje for å feire Demokraten Joe Bidens seier ved presidentvalget. Og at Georgia ble vunnet av Demokratene for første gang på 28 år. Flasken har spesial-etikett med bilde av Biden og hans visepresident Kamala Harris.

Samtidig vet de at seieren i presidentvalget ikke holder for at Biden skal få gjennomslag.

– Vi har presidenten, men det er ikke nok. Hvis vi ikke også klarer å ta Senatet, blir det ikke noe skikkelig maktskifte, sier Walter.

Georgia avgjør USAs politiske framtid

For å få gjennomført Demokratenes politikk er kommende president Joe Biden avhengig av at partiet hans har flertall i Senatet – nasjonalforsamlingens overhus.

Da må de ta begge setene delstaten Georgia har i Senatet. I dag er disse to i Republikanernes hender.

Georgia har en spesiell valgordning for senatorene. Her går man til en andre valgomgang 5. januar neste år. Og begge partiene mobiliserer voldsomt. Daphne og Walter skal bidra med sitt for å hale seieren i land:

– Vi vet at det fortsatt er mye hardt politisk arbeid framover, sier Walther.

– Vi har klart å få på plass flere stemmesteder og gjort det enklere å stemme per post. Men vi må sikre at absolutt alle Demokrater nå går og stemmer for andre gang, sier Daphne.

Valgene i Georgia kan avgjøre Joe Bidens fremtid

Opptøyer og ødeleggelser skremmer

USA var gjennom en voldsom sommer, hvor store folkemengder demonstrerte mot politidrap på svarte og rasisme i politikorpset. I Atlanta er over halvparten av befolkningen afrikansk-amerikanere, og det er Demokratene som styrer byen. Også her har det vært mange demonstrasjoner. Flere har endt i rene opptøyer hvor bygninger ble satt i brann og ødelagt. Butikkvinduer har blitt knust og varene plyndret.

Vandaler knuser glassrutene på CNNs hovedkvarter i Atlanta i sommer. Demonstrasjoner mot politivold endte i opptøyer, branner og ødeleggelser. Foto: DUSTIN CHAMBERS / Reuters

– Denne lovløsheten var definitivt ikke positivt for Demokratene. De klarte ikke å holde orden i byen, sier Jim Bailey.

-Lovløsheten vi så i Atlanta i sommer var definitivt ikke positivt for Demokratene, sier Jim Bailey. Han er Rotary-medlem og Republikaner i byen Dawsonville. Der stemte 83 prosent på Trump. Foto: Gunnar Bratthammer/NRK

Han er republikaner og medlem av Rotary-foreningen i Dawsonville, en times kjøring nord for Atlanta. Her stemte 83 prosent på Trump.

For Republikanerne er økt satsing på politiet og lov og orden en viktig valgkampsak.

Leder for det Republikanske partiet i Dawsonville, Seannie Zappendorf, har sin egen butikk ved racing-banen i Dawsonville. Vi hadde en avtale om å intervjue henne om senatsvalget.

Da vi kom, sa Seannie Zappendorf at hadde fått beskjed fra partiet om at lokale ledere ikke får snakke med media. Men på racerbanen var det mange partifeller hun gjerne ville sette oss i kontakt med. Jane Arendale og sønnen Jacob snakker gjerne om at de tror valget er stjålet fra president Trump.

Sosialistlandet Sveits

David Perdue er en av de to Republikanske senatskandidatene i Georgia. I en tweet skriver han at «Hvis Demokratene tar kontroll over Senatet, vil de gjøre Amerika til et sosialistisk land.»

Jacob Arendale er helt enig i denne påstanden:

– Absolutt!

– De vil ikke at folket skal ha noe å si. De vil at myndighetene skal kontrollere alt. Som i et diktatur. De vil at myndighetene skal gi gratis utdanning til alle. Alt skal være gratis!

Helse for alle

– Republikanerne forsøker å bruke dette «sosialist»-spøkelset til å fyre opp kjernevelgerne sine. Men jeg tror ikke det kommer til å virke, sier Natasha Williams.

Nathasha Williams er en av aktivistene som har bidratt til å snu den tradisjonelt Republikanske delstaten Georgia til å bli Demokratisk ved årets presidentvalg. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Hun bor i et mindre velstående nabolag sør for Atlanta, slik de fleste afrikansk-amerikanere gjør. Tre fjerdedeler av alle fattige i byen er svarte.

Natasha studerer til doktorgrad i offentlig administrasjon, og mener at Demokratenes budskap om utjevning og like rettigheter har god klangbunn.

– Jeg tror folk flest har begynt å forstå at helsetjenester til alle ikke er en spesielt radikal idé. Heller ikke at alle mennesker skal ha en lønn de kan leve av. Å kunne ha råd til mat for ungene er heller ikke spesielt radikalt.

5. januar skal innbyggerne i tradisjonelt konservative Georgia velge hvilke to som skal sitte i Senatet fra delstaten.

