– For seks dager forsøkte Russlands president Vladimir Putin å rokke ved selve grunnlaget for den frie verden. Han har feilberegnet. Han har støtt på en motstand han aldri hadde forutsett eller forestilt seg. Han møtte det ukrainske folket, sa Biden da han talte i kongressen i natt.

Foran kongressrepresentanter, senatorer, høyesterettsdommere og militære ledere lovet Biden folket sitt at krigen som raser i Ukraina kan stanses. Mange av tilhørerne var kledd i gult og blått, Ukrainas farger.

– Putin tok feil. Vi var klare. Vi delte med verden det vi visste om hva Putin planla. Vi møtte løgnene hans med sannheten, sa Biden.

– Og nå holder vi ham ansvarlig sammen med de 29 medlemslandene i Nato, sa presidenten som nok en gang lovet at USA ikke skal sende soldater til Ukraina.

– Et tverrpolitisk øyeblikk

De første minuttene av talen hans ble møtt med mer stående applaus enn vanlig i slike taler. Selv om Biden er en upopulær president i et dypt splittet land, reiste selv republikanere seg da han talte om Ukraina.

Ukrainas ambassadør til USA Oksana Marakova får en klem av Joe Bidens kone Jill. Ambassadøren fikk stående applaus i kongress-salen. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Den ukrainske ambassadøren Oksana Markarova satt ved siden av presidentens kone Jill Biden. Også hun fikk stående applaus og en stor klem av førstedamen.

– Det var et genuint tverrpolitisk øyeblikk som vi ikke har sett på lenge i dette landet, sa CNN-kommentator Dana Bash da Biden var ferdig.

Det var få nye Ukraina-tiltak i Bidens tale bortsett fra at også USA nå stenger sitt luftrom for russiske flyselskaper. Det har EU og Canada allerede gjort.

– Putin aner ikke hva som kommer. Rubelen har allerede falt 30 prosent.

Russlands økonomi lider. Og Putin alene har skylda, sa USAs president.

Republikanernes senatorer Mitch McConnell, Ted Cruz og John Thune klappet også da Biden snakket om Ukraina Foto: AL DRAGO / AFP

Amerikanske soldater skal ikke i kamp med russiske

Biden understreket at USA vil sende militær og humanitær hjelp til Ukraina, men at det aldri blir aktuelt for amerikanske styrker gå i kamp med russiske i denne konflikten.

– Våre soldater er ikke i og vil ikke dra til Europa for å kjempe mot Russland eller forsvare Ukraina.

De neste dagene, ukene og måneden vil bli vanskelige. Men det er Putin som vil betale en høy pris, lovet Biden.

– Nyhetene er alarmerende for alle amerikanere. Men vi skal klare oss, sa presidenten.

Mange av tilhørerne hadde kledd seg Ukrainas farger da de kom til kongressen. Munnbind hadde de heller ikke, siden påbudet i kongressen ble opphevet for få dager siden. Foto: POOL / Reuters

Barnepass og ladestasjoner

Deretter gikk han over til å love mer på hjemmebane.

Ingen amerikaner skal betale mer enn 7 prosent av inntekten sin for barnepass, og 3 -og 4-åringer skal få gratis førskole om Biden får det som han vil.

500.000 ladestasjoner for elbiler skal bygges.

Presidenten vil heve minstelønna til 15 dollar i timen.

100.000 kilometer med motorvei og 1500 broer skal repareres i løpet dette året.

Mange av disse tiltakene er imidlertid stadig ikke vedtatt i kongressen. Og ved slutten av året er det mellomvalg som kan bety kroken på døra for mye av Bidens agenda dersom Republikanerne vinner flertallet i Representantenes hus tilbake.

Covid-19-tiltak var ikke et stort tema i talen. For første gang på snart to år, satt tilhørerne i setene sine uten munnbind. Sykehusinnleggelsene stuper i USA nå. Og smitteverndirektoratet CDC sa før helga at 70 prosent av befolkningen ikke lenger trenger å gå med munnbind.

Kan Ukraina samle amerikanerne?

Før USA og Europa kommer så langt, står imidlertid begge i det som kanskje er den mest dramatiske sikkerhetspolitiske situasjonen siden andre verdenskrig.

President Biden brukte den situasjonen til å avslutte talen med å slå et kraftig slag for demokrati foran autokrati.

– Slutt å se på hverandre fiender. Se på hverandre som de vi er.

– Vi vil redde demokratiet, sa Joe Biden.

Det er store ord, og ord amerikanske presidenter har brukt mange ganger før. Flere kommentatorer mener han burde ha brukt mer tid på å forklare de som ikke husker den kalde krigen hva slags verden amerikanerne levde i da.

Men akkurat nå, denne onsdagen i mars, fikk en krig et helt annet sted amerikanske politikere til å stå sammen for første gang på lenge.