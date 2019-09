Ifølge franske myndigheter styrtet flyet i landsbyen Pluvigner, 130 kilometer vest for Rennes.

Begge de to flygerne rakk å skyte seg ut, og den ene av dem landet trygt med fallskjerm.

Den andre flygeren har hektet fallskjermen fast i en høyspentledning, og det pågår nå en redningsoperasjon.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ingen personer på bakken ble skadd i flystyrten, men flyet krasjet delvis inn i et hus da det styrtet mot bakken.

– Det er et mirakel at ingen ble skadet. Kona mi var i huset da hun hørte et enormt smell. Da hun gikk ut i hagen, så hun flyet i brann. Vingen på flyet rev av deler av taket på huset vårt, og det er store skader. Trær og et skur begynte å brenne, sier Patrick Kauffer til Le Télégramme.

Et stort område rundt stedet hvor flyet styrtet, er blitt evakuert, og omkring 100 politifolk er på stedet.

Årsaken til flystyrten er ikke kjent.