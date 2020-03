Bekymret for annektering av Jordandalen

Daiq er den stolte eier av 5000 daddelpalmer og tar vare på dem på kjærlig vis.

– Jeg plantet dette treet med mine egne hender, og jeg ser det gro fra dag til dag, sier den palestinske bonden Ibrahim Daiq (59) mens han trimmer en palme.

– Jeg har fem døtre, og jeg behandler trærne som jeg behandler mine døtre.

Gården til Daiq ligger i den fruktbare Jordandalen, et jordbruksområde som blir kalt brødkurven i en fremtidig palestinsk stat.

Nettopp derfor er Daiq bekymret for fremtiden.

I Israel er det valgkamp, og hjemstedet har vært tema. Statsminister Benjamin Netanyahu har sagt han vil annektere Jordandalen hvis han vinner – og det samme har etter hvert også hans hovedutfordrer, den tidligere hærsjefen Benny Gantz, uttalt.

– Hvis det blir annektert, vil det trolig komme en militærordre om at vi må forlate dette stedet og jorden vår, sier Daiq.

Dadlene til den palestinske bonden Ibrahim Daiq går rett fra trærne til samlebåndet, og derfra videre til markedet. Han frykter å miste livsbrødet hvis Jordandalen blir annektert. Foto: Kristin Solberg / NRK

Trump med grønt lys

Valgløftene fra statsministerkandidatene har også fått støtte fra Trumps såkalte fredsplan for Midtøsten.

Planen ble presentert i Washington DC i slutten av januar og åpner for annektering av både Jordandalen og av israelske bosetninger på okkuperte Vestbredden.

– Altfor mange planer har forsøkt å legge press på Israel om å trekke seg tilbake fra viktig territorium som Jordandalen. Men du, herr president, du anerkjenner at Israel må ha suverenitet i Jordandalen og andre strategiske områder av Judea og Samaria, sa Netanyahu til Trump da planen ble fremlagt.

Planen ble umiddelbart avvist av palestinerne. Den ble kritisert av mange land internasjonalt, deriblant Norge. Nylig gikk dessuten 46 tidligere europeiske toppledere, deriblant Gro Harlem Brundtland, ut med en kraftig fordømmelse av Trump-planen.

«Planen legger opp til en formalisering av den nåværende virkeligheten på det okkuperte palestinske territoriet, der to folk bor side om side uten like rettigheter. En slik løsning har karaktertrekk som ligner på apartheid – et begrep vi ikke tar lett på å bruke,» skrev de.

Men begge de to israelske statsministerkandidatene omfavnet Trumps plan.

– Jeg tror ikke det utgjør noen forskjell hvem som vinner. Både Gantz og Netanyahu fører rasistisk politikk overfor palestinerne. Begge er enige i den veldig farlige Trump-planen, og begge vil annektere Jordandalen og de ulovlige israelske bosettingene på Vestbredden, noe som betyr å drepe muligheten for en tostatsløsning, sier Mustafa Barghouti, palestinsk politiker og aktivist og generalsekretær for Palestinian National Initiative, til NRK.

«Bibi er en god statsminister»

Jakov Elbaz (52) er israelsk bosetter i Jordandalen, der han har bodd i 33 år. Nå står han i vårsolen og forer høns og nyinnkjøpte sauer og gleder seg både over Trump-planen og valgløftene.

Bosetteren Jakov Elbaz håper Jordandalen blir annektert. Han bryr seg ikke om at han bor der ulovlig, ifølge FN. Foto: George Kurian

– Det vil bli mye lettere for israelere her da. Dette er en del av Israel. Jeg takker Gud hver dag for at han ga Trump til vår side, for han er kanskje den første presidenten som anerkjenner det, sier han.

Han mener Netanyahu er en god statsminister, selv om han sier han ikke er «Likud-fan» og referer til statsministerens parti.

– Jeg synes Bibi er en god statminister for Israel. For tiden kan jeg ikke se noen bedre kandidater.

Men han er usikker på om Netanyahu vil holde løftet om annektering.

– Vi er vant til mange valg her. Og noen løfter kan de holde, andre løfter kan de ikke holde.

Han tror et annet valg – nemlig presidentvalget i USA i november – vil ha større betydning for om dalen blir annektert eller ikke.

– Hvis Trump blir gjenvalgt, tror jeg det vil skje, sier han.

Israelske bosetninger på okkupert område er ulovlige, ifølge internasjonal lov. Det har også FN slått fast. Men det bryr Elbaz seg lite om.

– Vi kommer ikke til å be om unnskyldning for å bo her. Dette området ble okkupert fra Jordan i 1967. Det er ikke noe som heter Palestina, det eksisterer ikke, sier han.

Gideon Rahat, professor ved Det hebraiske universitet i Jerusalem og analytiker ved Israel Democracy Institute, sier det ikke er mye motstand mot israelsk tilstedeværelse i Jordandalen, innad i Israel.

– Det er nesten en konsensus innad i Israel – også i sentrum og på venstresiden – at hvis vi skal ha fred med palestinerne, så bør vi ha noe kontroll over Jordandalen fordi det er vår grense med Jordan. Det Netanyahu – og etter hvert også Gantz – sier, er at de først vil annektere Jordandalen, og så etter hvert, kanskje, inngå en avtale med palestinerne, sier han.

Bosetteren Jakov Elbaz har bodd i Jordandalen i 33 år, og har slått seg ned med høns, sauer og daddelpalmer. Foto: Kristin Solberg / NRK

«Blir værende»

Bonden Ibrahim Daiq drømmer om en palestinsk stat, der Jordandalen utgjør en fjerdedel av territoriet. Der dadlene hans fortsetter å gå rett fra palmene på åkeren til samlebåndet i et lite fabrikklokale like ved. Derfra blir de fraktet til det lokale markedet eller eksporteres.

Daiq har allerede mistet noen av åkrene sine, som tidligere er blitt konfiskert av Israel, og han vil ikke miste resten.

– For meg er jorden livet. Faren min sa til meg at jorden er min ære, og hvis jeg blir martyr for å forsvare jorden, er det rettferdiggjort, sier han.

Han tror ikke det spiller noen rolle hvem som vinner valget i Israel mandag.

– Benny Gantz og Benjamin Netanyahu er to sider av samme mynt. Politikken deres er den samme. De snakker begge om annektering for å vinne stemmer, sier Daiq.

– Men vi kommer til å bli værende her, vi kommer til å fortsette å plante, vi, våre barn og våre familier. Vi kommer ikke til å forlate dette stedet selv om de arresterer og dreper oss, uansett hva de gjør, blir vi værende.