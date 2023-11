Det russernes mangler i teknisk utstyr, kan de ta igjen i antall fotsoldater. Slik gjorde Stalin det i sin tid, og slik gjør den russisk armeen i dag.

Pøser på med soldater

Tor Bukkvoll som er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt forklarer russernes metode slik:

– Det ser ut som håpet til de russiske styrkene med å bruke folk på det viset, er at hvis du bare sender nok infanteri fremover, selv om 50 til 60 prosent dør, så vil noen nå gjennom og gjøre skade på motstandens side.

– Russerne har et eget begrep på dette, de kaller det «kjøttstorm».

Bukkvoll forteller til NRK at det ikke er tvil om at russerne vet at mange vil dø på denne måten. Men at de gjør det også for å avsløre ukrainske stillinger. Og dermed blir det lettere å bruke artilleri for å ta ut ukrainske stillinger.

Både militære og sivile lovbrytere presses inn i den russiske straffeenheten kjent som Storm-Z. Svært få overlever slik at de får fortalt hva de er utsatt for. Men nyhetsbyrået Reuters har samlet omfattende informasjon, og har snakket med kilder i og tett på den spesielle enheten.

– De straffedømte som må tjenestegjøre i Storm-Z sees på som et stykke kjøtt.

Det forteller en av de vanlige soldatene fra hærens enhet 40318. Han var utplassert nær Bakhmut i det østlige Ukraina da det pågikk intense kamper der i mai og juni.

En gruppe Storm-Z soldater laget en video der de fortalte at de manglet ammunisjon, mat, og vann. At de skadde ikke fikk hjelp og at de døde lå igjen på slagmarken og råtnet. Etter at videoen ble publisert, skal soldatene ha blitt banket opp av militærpoliti. Foto: Reuters

Skal ha fått ordre om å forlate de skadde

Soldaten forteller om hvordan han brøt ordrene om å ikke gi medisinsk behandling til en gruppe på seks-syv sårede Storm-Z-krigere på slagmarken. Han hadde fått ordre om å forlate de skadde der, og hevder dette viser hvordan de straffedømte i troppen sees på som å ikke ha noen verdi i forhold til vanlige soldater.

Soldaten har bedt Reuters om å få være anonym fordi han frykter straffeforfølgelse i Russland for det han forteller.

Bukkvoll forteller at disse bataljonene ikke bare blir fylt opp med tidligere fanger. Også vanlige soldater som har brutt regelverket blir satt inn her.

Reuters har prøvd å få en kommentar fra en offiser i den samme enheten uten hell. Heller ikke det russiske forsvaret vil svare på det som kommer frem. Les også Reuters: En russisk gravplass avslører Wagners hær av fanger

Stormer inn i døden

De straffedømte i Storm-Z-troppene består ofte av 100–150 mann. De sendes til de mest utsatte stedene på fronten i Ukraina. Her brukes de til å storme det ukrainske stillingene til fots.

– Bare 15 av 120 menn i min enhet overlevde kampene nær Bakhmut i juni. Det forteller en fra gruppen som ble rekruttert fra fengsel der han satt for tyveri til Reuters.

Likene av russiske soldater ved frontlinjen i Andriivka, Donetsk-regionen, Ukraina, september 2023. Amerikanerne anslår at rundt 120.000 russiske soldater har mistet livet etter at invasjonen startet i fjor. Ingen vet hvor mange av disse som var tidligere fanger. Foto: AP

Wagners metode

For russerne har leiesoldatene i Wagnergruppen vært en viktig aktør i krigen i Ukraina siden 2014.

Under deres daværende leder Jevgenij Prigozjin startet de med å rekruttere straffedømte til tjeneste i Ukraina.

Russiske drapsmenn og andre kriminelle ble lokket med frihet etter et halvt år som Wagner-soldat i Ukraina.

I juni ledet Wagner-sjefen sine menn mot Moskva. Han ville ta et oppgjør med den russiske militærledelsen. Prigozjin hevdet at hans soldater døde som fluer i Ukraina fordi de manglet ammunisjon og utstyr.

Men før de nådde frem, ble de stanset. To måneder senere døde Wagner-sjefen og flere av hans menn i en flyulykke man fremdeles ikke vet årsaken til.

Tidligere leder for Wagner, Jevgenij Prigozjin, rekrutterte soldater fra russiske fengsel. Russerne fant ut hvor lukrativ praksisen til Prigozjin var. Så de forbød ham å rekruttere fanger og tok over praksisen selv Foto: AFP

Redut: Forsvarets egne leiesoldater

Når krigen etter hvert gikk dårlig for russerne ble forsvaret desperat etter å få hjelp, dermed ble Wagnergruppen koblet på. Det forklarer Tor Bukkvoll.

Nå viser det seg at det russiske forsvaret verver egne leiesoldater. De forsøker å lokke til seg både tidligere Wagner-soldater og russere som er arbeidsledige eller for eksempel har stor gjeld. Hit kommer også russere som ønsker å delta i krigen i Ukraina fordi de støtter den.

Organisasjonen heter Redut. Ifølge Bukkvoll ble den opprettet av det russiske forsvarsdepartementet høsten 2021. Den gangen hadde de ikke mange trente folk. De var dermed til begrenset nytte for forsvaret.

Ifølge Tor Bukkvoll som er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt vil Kreml aldri tillate at en gruppe som Wagner igjen får like mye makt. Den tidligere Wagner lederen, Andrej Trosjev skal være ny sjef for gruppen. Han har lite støtte innad i Wagner og blir beskyldt for å ha store alkoholproblemer. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Truer med å henrette sine egne

Den russiske visejustisministeren Vsevolod Vukolov har selv bekreftet at fengselsbefolkningen har sunket fra 420.000 til 266.000 siden fullskala-invasjonen i Ukraina februar 2022. Mange ble rekruttert av Wagner, men nå går de rett til det russiske forsvaret som Storm-Z avdeling.

– Ofte får de lite eller ingen trening. Og følge noe usikker informasjon skal det finnes egne straffeavdelinger som står bak disse styrkene. De lover at hvis soldatene ikke går framover, vil de ble henrettet av sine egne, forteller Bukkvoll.

