Ukrainsk forsvarssjef: Krigen er fastlåst

– Den militære teknologien gjør at krigen er fastlåst. Dette kan føre til en langvarig stillingskrig. En slik krig kan slite ned den ukrainske staten, sier Valerij Zaluzjnyj til publikasjonen The Economist.

Zaluzhny har også skrevet et innlegg i publikasjonen. Der drøfter han hva som skal til for at Ukraina kan vinne.

I sommer startet ukrainerne en stor offensiv. Etter fem måneder har de på det dypeste nådd ti kilometer. Russerne brukte ti måneder på å ta Bakhmut.

Nå i de siste ukene har russerne startet en ny offensiv. Den er rettet mot byen Avdijivka. Russerne har hatt enorme tap, men ikke greid å slite hull i den ukrainske fronten.

– Det vil mest trolig ikke komme et dypt og vakkert gjennombrudd, sier Zaluzhny.

NÅDDE IKKE GJENNOM: Et bilde fra starten av den ukrainske offensiven. Russiske miner og anti-panser-våpen har ødelagt en rekke stormpanservogner og stridsvogner Ukraina hadde fått i månedene i forveien. Foto: RUMOD

Skulle vært på Krim

Zaluzhny sier at den opprinnelige planen med offensiven var at de skulle rykke fram 30 kilometer om dagen. At de raskt ville nå Krim. Slik gikk det ikke.

Brede minefelt og russisk artilleri stoppet de ukrainske troppene. I tillegg bidro de russiske dronene til at fremrykning var vanskelig.

– Vi ser alt det fienden gjør. Fienden ser alt vi gjør, sier Zaluzhny.

IKKE NOE GALT MED SOLDATENE: De ukrainske soldatene sloss så hardt de kunne, men teknologien de benytter og metodene de bruker er utdaterte, mener forsvarssjefen. Foto: ANATOLII STEPANOV / AFP

Forsøkte alt

Da offensiven stanset opp, trodde forsvarssjefen først det var på grunn av dårlig lederskap. Han byttet ut militære ledere. Til ingen nytte.

– Så tenkte jeg at det hadde med soldatene å gjøre. Jeg flyttet rundt på avdelinger, men det hjalp heller ikke, sier Zaluzhny.

Han trodde også at russerne kom til å gi seg på grunn av de enorme tapene. Det har de ikke gjort.

– Jeg tenkte feil. Minst 150.000 russiske soldater er drept. I hvilket som helst annet land ville slike tap ha stoppet krigen, sier Zaluzhny.

GA SEG IKKE: Den ukrainske forsvarssjefen trodde at krigen kunne vinnes ved å drepe så mange russiske soldater at Russland ga seg. Han innrømmer at han tenkte feil. Foto: SPUTNIK / Reuters

Trenger noe nytt

Han mener Ukraina må få luftherredømme for å kunne vinne på bakken. For å få til det må luftforsvaret moderniseres. I tillegg må det komme mye annet.

– For å få til bevegelse på bakken, så må vi ha noe nytt. Slik som krutt var nytt, sier Zaluzhny.

Forsvarssjefen mener at det må komme ny teknologi. Han nevner droner, elektronisk krigføring, klarering av miner og roboter.

NY TEKNOLOGI: Droner spiller en nøkkelrolle i krigen. Den ukrainske forsvarssjefen etterlyser ny teknologi som kan brukes til å nedkjempe fiendens droner. Foto: ALINA SMUTKO / Reuters

– Det er viktig å forstå at denne krigen ikke kan vinnes med våpnene fra tidligere generasjoner og med utdaterte metoder. De vil uunngåelig føre til forsinkelser, og med det nederlag, sier Zaluzhny.

Han legger til at det ikke ser ut til at de nødvendige nyvinningene ligger nært i horisonten.

IKKE NOK FOLK: Ukraina har hatt store militære tap til nå i krigen. Den ukrainske forsvarssjefen mener det er fare for at de kommer i en situasjon der de ikke har nok folk til å fortsette kampen. Foto: GENYA SAVILOV / AFP

Fare for Ukraina

– Vi må finne dette nye «kruttet». Vi må mestre det raskt, og ta det i bruk for å få til en hurtig seier, sier Zaluzhny.

Han tror en stillingskrig kan vare i mange år og det vil slite ned den ukrainske staten.

– Vi må vinne raskt. For før eller senere vil vi ikke ha nok folk til å fortsette krigen, sier forsvarssjefen.

Mener offensiven er en katastrofe

Innlegget til Zaluzhny har fått stor plass i ukrainske medier.

Generalen er ingen hvem som helst. Han nyter stor respekt fra ukrainere og militære analytikere. At de russiske styrkene i februar 2022 måtte gi opp å ta hovedstaden Kyiv, mener mange man kan takke nettopp Zaluzhny for.

Men det er også andre stemmer i Ukraina som stiller spørsmål ved offensiven.

Kritikerne

En av dem som har kommet med sterk kritikk er Alekseij Arestovitsj. Han var tidligere rådgiver til president Volodymyr Zelenskyj.

Han gikk av etter at han ga det ukrainske luftvernet en del av skylda for at en boligblokk i byen Dnipro ble skadet under et russisk angrep i januar i år.

KRITIKER: Arestovitsj fra da han var rådgiver for den ukrainske presidenten. Foto: UKR presidental office

Arestovitsj er en kjent, men omstridt person i Ukraina. Han har en stor tilhengerskare. Det er mange ukrainere som lytter til det han sier. Over 1,7 millioner følger youtube-kanalen hans der han daglig kommenterer krigens gang.

Katastrofe

I oktober sa Arestovitsj at den ukrainske offensiven er en katastrofe.

Han mener blant annet at Zelenskij og de militære lederne har feilet i strategien sin når de ikke har klart å slå gjennom de russiske forsvarslinjene.

Arestovitsj sier at ukrainske styrker burde ha konsentrert seg om å den sørlige delen av fronten, men at de i stedet har blitt sugd inn i kampen om byen Bakhmut, øst i Ukraina.

Han mener at Ukraina nå er inn på en blindvei. Russerne kan ikke slå oss, vi kan ikke slå dem, sier Arestovitsj.

Må avgi grunn

Han mener også at det ikke er mulig å se for seg at Ukraina skal klare å ta tilbake grensene sine fra 1991.

Han mener at ett av alternativene ukrainerne må se på er muligheten for å avgi okkuperte områder til Russland, mot at Ukraina får medlemskap i Nato.

Denne uka gikk han ut og sa at han vil stille som presidentkandidat ved neste valg.

Den sterke kritikken fra Arestovitsj er ikke vanlig i det ukrainske ordskiftet.

President Zelenskyj står fast på at Ukraina skal vinne krigen på slagmarken og at det er uaktuelt å forhandle med Russland.

Det er de aller fleste ukrainerne enige i. Rundt 80 prosent mener at det er uaktuelt å gi fra seg områder for å få fred, skriver Kyiv Post.