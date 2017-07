Bare se, men ikke ...

Mens Donald Trump er på Europa-besøk har visepresident Mike Pence nok å ta seg til hjemme i USA.

Torsdag besøkte Pence Nasas anlegg på Cape Canaveral i Florida og fikk en omvisning på senteret.

Pence lovte under sitt besøk at USA går inn i en ny æra for romfarten og lovet at amerikanerne skal returnere til månen og lande på Mars.

«Ikke rør»

Men det som fikk vel så mye oppmerksomhet fra Pence' besøk var et bilde Reuters-fotografen Mike Brown tok av visepresidenten under omvisningen.

Bildet viser Pence med håndflaten plantet på en metallgjenstand som er utstyrt med en lapp hvor det tydelig går fram at den ikke skal berøres.

«Kritisk romfartsmateriale. Ikke rør», står det på lappen.

Men USAs nest mektigste mann overså forbudet og måtte ta og føle på likevel.

En gavepakke for internett

Internett lar selvfølgelig ikke en slik hendelse gå upåaktet hen, og på sosiale medier raljeres det med visepresidentens tafsing.

På nettstedet Reddit har brukerne også startet en «Photoshop-krig» hvor bildet av Pence er manipulert i mange absurde varianter.

