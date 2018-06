Avis: USA tilbyr familiegjenforening i bytte mot deportasjon

En 24 år gammel mann som bruker navnet Carlos sier til avisen at han fredag underskrev papirer om frivillig deportasjon i bytte mot å bli gjenforent med sin seks år gamle datter.

– Jeg ble fortalt at jeg ikke ville bli deportert uten datteren min. Jeg skrev under i desperasjon, men sannheten er at jeg ikke kan dra tilbake til Honduras. Jeg trenger hjelp, sier han til avisen.

Han anslår at mellom 20 og 25 av de andre mennene som sitter i varetekt i senteret IAH i Polk fylke i Houston, har gjort det samme.

Nyheten kommer samme dag som president Donald Trump tvitret at han vil at migranter som krysser grensen fra Mexico til USA ulovlig, skal deporteres uten noen form for rettsprosess.

Grunnlovsstridig

– Vi kan ikke tillate at alle disse menneskene invaderer landet vårt. Når de kommer, må vi umiddelbart, uten dommere eller rettssaker, sende dem tilbake der de kom fra, skrev Trump på Twitter søndag.

Videre skrev han at verden ler av innvandringspolitikken i USA og at folk må gjøre seg fortjent til å komme til landet.

– Vi trenger folk som vil bidra til å gjøre USA storartet igjen, skrev presidenten.

Borgerrettighetsorganisasjonen ACLU var raskt ute med å si at Trumps forslag er ulovlig og grunnlovsstridig.

– Administrasjonen kan ikke bare kvitte seg med alle innvandringsprosesser, sier visegeneralsekretær Lee Gelernt i organisasjonen til Reuters.

Trump har møtt krass kritikk for uttalelsene, inkludert fra sitt eget republikanske parti, hvor flere reagerer på presidentens ordbruk på Twitter, ifølge BBC.

Da han tidligere uttalte at innvandrere truet med å «plage og fylle opp landet», svarte den republikanske kongresskvinnen Ileana Ros-Lethtinen med at «ubegrunnet retorikk» var frastøtende og dehumaniserende mot mennesker som søkte et bedre liv.

2.053 barn

Trump besluttet onsdag å avslutte praksisen med å ta barn fra ulovlige innvandrere som blir satt i varetekt. I stedet ønsker han nå å kunne internere foreldre og barn sammen på ubestemt tid.

Amerikanske myndigheter har uttalt at 2342 barn har blitt separert fra 2206 foreldre mellom 5. mai og 9. juni 2018.

2053 barn er fortsatt under myndighetenes varetekt, som følge av at de er blitt tvangsskilt fra foreldrene sine.

– USA vet hvor alle barna oppholder seg og jobber med å gjenforene dem med foreldrene, heter det i en uttalelse fra regjeringen.