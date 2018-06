USA legger snart fram fredsplan for Midtøsten

Det er nå over fire år siden palestinernes president, Mahmoud Abbas, var involvert i fredsforhandlinger med Israel. Forhandlingene, med daværende amerikanske utenriksminister, John Kerry, som mellommann, brøt sammen i april 2014. Foto: ABBAS MOMANI / AFP

– Jeg er usikker på i hvilken grad president Abbas er i stand til eller villig til å fullføre en avtale. Hans argumenter har ikke endret seg på de siste 25 årene, sier Kushner i et intervju med den palestinsk avisa Al-Quds.

Trumps utsending forsøker med dette intervjuet å selge inn fredsplanen direkte til det palestinske folk, skriver den israelske avisa Haaretz.

Palestinernes president, Mahmoud Abbas, har nemlig nektet å snakke med Trumpadminsitrasjonen etter at USA anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad og flyttet deler av ambassaden dit.

Hva vi vet om USAs plan

Detaljene i planen Jared Kushner og Trumps spesialutsending for Midtøsten, Jason Greenblatt, jobber med er ikke kjent. Denne uka har de to besøkt Jordan, Qatar, Egypt, Saudi-Arabia og Israel i et forsøk på å få støtte for planen.

En palestinsk unggutt røker makrell for salg på et fiskemarked i Rafah i det sørøstlige Gaza, like ved grensa mot Egypt. Bildet er fra 12. juni. Foto: SAID KHATIB / AFP

Men én ting er klart. De forsøker å få de arabiske monarkiene, Egypt og Israel til å investere i utvklingsporosjekter på Gaza-stripen, skriver Haaretz.

USA ønsker blant annet å få arabiske allierte til å betale for et storstilt solenergiprosjekt og et anlegg for avsalting av sjøvann. Det er også snakk om å opprette en ny frihandelssone med fem store industriprosjekter mellom Gaza-stripen og El-Arish på den egyptiske Sinaihalvøya.

Det er også snakk om å bygge en felles egyptisk-palestinsk havn og en ny flyplass, alt under egyptisk kontroll.

Israel og Egypt vil fortsatt ha kontroll over Gazas grenser.

Palestinske reaksjoner

Palestinernes sjefforhandler gjennom årtier er ikke i tvil om amerikanernes hensikt.

Lederen for PLOs eksekutivkomite, Saeb Erekat, på en pressekonferanse i Ramallah, Vestbredden i dag. Foto: ABBAS MOMANI / AFP

– Målet er å avsette den palestinske ledelsen og erstatte Mahmoud Abbas, sa Saeb Erekat i et intervju lørdag. Erekat er også generalsekretær i PLOs eksekutivkomite.

Han tror at ett av målene er å fjerne spørsmålet om retur av palestinske flyktninger fra forhandlingsbordet, ved å love direkte, økonomisk støtte til nabolandene som huser flyktninger. I tillegg kommer milliarder av dollar til Gaza uten å involvere det FN-organet som tar seg av palestinske flyktninger, UNRWA.

Ledelsen i PLO frykter dessuten at det langsiktige målet er å skille Gaza fra Vestbredden, og at det å få etablert en forent palestinsk stat blir enda vanskeligere. Hamas vil trolig bli sterkere hvis Gaza framstår som mer vellykket, og manglende enighet på palestinsk side er ett av hindrene for å få til reelle fredsforhandlinger.

Egypt: Palestinerne må med

Egypts president, Abdel-Fattah al-Sissi, skal ha insistert på at Øst-Jersualem må bli hovedstad i en palestinsk stat. Kushner og Greenblatt møtte al-Sissi sist torsdag.

Saudi-Arabia er ikke like opptatt av å forsvare palestinernes interesser i Jerusalem.

Al-Sissi skal også ha gjort det klart at ingen utviklingsplan for Gaza kan erstatte en diplomatisk løsning godkjent av palestinerne.

En israelsk stridsvogn patruljerer på den israelske siden av grensa mot Gaza. BIldet er fra Nahal Oz kibbutzen, 8. juni. Foto: JACK GUEZ / AFP

Hva med de jødiske bosettingene?

Verken PLO eller Hamas vil godta en løsning som ikke tar utgangspunkt i grensene fra før seksdagerskrigen i 1967. Det innebærer at flere hundre tusen jødiske bosettere på den okkuperte Vestbredden må flytte.

Det er ingenting som tyder på at Trumpadministrasjonen vil legge press på den israelske regjeringen for å få til en slik løsning. USA fortsetter å akseptere stadig nye bosettinger.

Jared Kushner er selv ortodoks jøde. Det kan i teorien være et godt utgangspunkt for å overtale den israelske regjeringen til kompromisser.

Men en fredsprosess uten den ene av partene til bords er nytteløs.