Aten rammet av kraftig jordskjelv

Midt under et intervju på den greske allmennkringkasteren ERT rammes Aten av et av de kraftigste jordskjelvene på ti år. Kameraene begynner å riste og intervjuobjektet lurer på hva som skjer. Sekunder senere er det hele over.

Området er et av Europas største turist-reisemål og det befant seg trolig rundt 4 millioner mennesker i nærheten av episenteret, som var rundt 2 mil nord for den greske hovedstaden.

Umiddelbart ble telefon- og mobilnettet slått ut.

Ristningene etter skjelvet var tydelige i et stort området og mange stormet ut i gatene i frykt for at bygninger skulle rase sammen, men foreløpig har det kun kommet meldinger om at en turist er lettere skadet av murpuss, og at en tom bygning har rast sammen.

Ifølge myndighetene så skal bygningsmassen i dette området være bygget for å tåle mye mer enn dette skjelvet, så de materielle skadene skal være relativt små.

– Det er ingen grunn til å bekymre seg, sier Efthymios Lekkas, som leder den statlige etaten som jobber med beskyttelse mot jordskjelv, ifølge BBC.

Hellas ligger i et jordskjelvutsatt område. I juli 2017 omkom to personer på øya Kos etter at et jordskjelv med en styrke på 6,7 forårsaket betydelig skade.

I 1999 omkom 143 mennesker etter et jordskjelv i Aten og regionen nordvest for hovedstaden. Dette hadde en styrke på 5,9.