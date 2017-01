Etter intens tautrekking og forhandlinger i ulike grupper ble det til slutt enighet om et slutterklæring fra møtene om fred for Syria i Kasakhstans hovedstad Astana.

– Det er ingen militær løsning på konflikten, sa Kasakhstans utenriksminister Kairat Abdrakhmanov da han presenterte den erklæringen som markerte slutten på det to dagers lange møte.

Til stede er Russland, Tyrkia og Iran som lover å jobbe videre for å forsøke å styrke den skjøre våpenhvilen som ble inngått 29. desember 2016.

– Landene er også enige om å fortsette kampen mot Den islamske staten (IS) og Al-Nursra-fronten, sa Abdrakhmanov og støttet dermed et hovedkrav fra både Russland og den syriske regjeringen om å erklære Nusrafrontens arvtaker, den mektige Fatah-el-Sham-grupperingen utenfor en våpenhvile.

FNs spesialutsending for Syria, Staffan de Mistura, har en viktig rolle under forhandlingene i Astana. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Opprørene får forhandle

Samtidig sier erklæringen at de væpnede opposisjonsgrupperingene som har deltatt under samtalene må delta i de kommende forhandlingene om en mer varig løsning på konflikten i Syria som etter planen skal starte i FN-regi Genève neste måned.

Dette er en viktig innrømmelse til opposisjonen i Syria, som regimet til Bashar al-Assad har beskrevet som terrorister som de ikke er villig til å forhandle med.

Staffan de Mistura forsiktig optimistisk

FNs spesialutsending til Syria, svensk-italienske Staffan de Mistura, har spilt en sentral rolle under forhandlingene i Astana, og presset hardt på for at samtalene ikke skulle bryte helt sammen, noe det var reell fare for mandag. Til NRK sier han at det nå er en reel sjanse for at våpenhvilen skal holde og at det er mulig å komme i gang med arbeidet for en mer varig fred

–Nå har vi Russland, Tyrkia og Iran som garantister for våpenhvilen, i tillegg er det veldig viktig at den væpnede opposisjonen nå har satt seg ned for å snakke med regjeringen. Vi har også lagt grunnlaget for mekanismer som kan overvåke våpenhvilen sier de Mistura.

Det er nå en sjanse for at vi kan lykkes sier FNs spesialutsending til Syria Staffan de Mistura Foto: Jurij Linkevitsj

– Men har dere opposisjonen og opprørsgruppene med dere videre i denne prosessen?

–De må selvfølgelig svare for seg selv, men vi hadde lange og gode møter med dem her i Astana. Jeg håper nå at de føler at vi jobber også sammen med dem sier Staffan de Mistura.

Opposisjonen i Syria har under møtene i Astana ikke vært villig til å forhandle direkte med representanter fra den syriske regjeringen og har sagt at blir det ikke noe resultat av samtalene, kommer de til å fortsette den væpnede kampen.