En ny ordning så dagens lys i England 31. januar i år:

Pasienter kan gå rett til apoteket for å få behandling der for sju lidelser. De trenger ikke å gå til fastlegen først.

Resten av Storbritannia har lignende systemer. Bakgrunnen er at ventetiden på å få en legetime lang. En av 20 pasienter i England må vente i over fire uker, ifølge The Guardian. På apoteket kan de få time uten forhåndsavtale.

Også i Australia, Canada, Frankrike og USA har lignende ordninger.

Dipak Patel er farmasøyt og daglig leder ved et apotek i London som nå tilbyr behandling for sju vanlige lidelser.

– Britiske leger bruker rundt ti minutter per konsultasjon. Hvis dette kan frigjøre mer tid for dem til mer seriøse lidelser, så er dette en vinn-vinn-situasjon for alle, sier farmasøyt og daglig leder Dipak Patel ved apoteket Pestle & Mortar i London.

Han kan nå behandle og medisinere pasienter for bihulebetennelse, vondt i halsen, ørebetennelse, insektbitt, brennkopper, helvetesild og urinveisinfeksjon. I tillegg måler han blodtrykk og gjør andre enkle legeoppgaver.

H og Frp på studietur

Nylig var Høyre og Fremskrittspartiet på studietur til britiske farmasøyter. De besøkte apotek både i Skottland og i London, og ønsker nå å innføre et lignende system i Norge.

De mener det er flere fordeler med at apotekene overtar noen legeoppgaver:

Det frigjør tid for legene

Pasientene får raskere behandling

Apotekene har lengre åpningstid enn legekontorene

Farmasøyter har den beste kunnskapen om medisiner

Dessuten er det 200.000 mennesker som ikke har fastlege i Norge, minner Bård Hoksrud (Frp) om.

– Vi må ta debatten og diskutere dette. Og se om dette er en god måte for legene å møte de utfordringene de har. Men også for pasientene, så de får rask og god hjelp, sier han.



Også Høyres Tone Wilhelmsen Trøen, som er utdannet sykepleier, mener ordningen vil være en stor fordel for hardt pressede leger.

– Legene i Norge har veldig mye å gjøre. Mange av dem er utmattet og utbrente. Det de har fått til her er en oppgaveflyt på de mindre alvorlige lidelsene, som kan være veldig positivt også for pasientene.

– Bør man ikke heller utdanne flere leger?

– Vi er nødt til å utdanne flere leger også, men jeg tror ikke vi klarer å utdanne mange nok raskt nok, svarer Bård Hoksrud.

– Det spørs om det er bærekraftig når man allerede har mange farmasøyter og vi trenger farmasøyter både i sykehusene, i kommunene og på apotek. Det gjelder å finne den riktige stafettvekslingen, og jeg tror at farmasøytene kan spille en større rolle i Norge også, svarer Tone Wilhelmsen Trøen.

Motstand blant legene

Lederen av allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev, er skeptisk til å overlate legeoppgaver til apotekene.

– Vi må ha en så trygg legemiddelforskrivning som mulig. Jo flere kokker, jo mer søl, frykter han.

Her er noen av medisinene britiske apotek kan skrive ut til pasienter, uten at en lege har foreskrevet dem.

Han lister opp flere betenkeligheter med den britiske ordningen:

Leger er utdannet til å undersøke, diagnostisere og behandle

Farmasøytene har en annen kompetanse

Risiko for feilmedisinering om en ikke kjenner pasientens fulle sykehistorie

Apotekene er kommersielle aktører

Heller ikke regjeringen ønsker å innføre den britiske modellen i Norge. Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt viser til at regjeringen har styrket fastlegeordningen med over 1 milliard kroner, og tatt hastegrep for å øke rekrutteringen og kapasiteten.

– Det er ikke aktuelt for denne regjeringen å uthule fastlegeordningen ved å flytte allmennlegeoppgaver ut fra fastlegekontorene og inn i apotekene, men det kan være relevant å se på hvordan den unike kompetansen farmasøyter og apotekteknikere besitter kan brukes inn i fremtidens flerfaglige allmennlegetjeneste som en integrert del av tjenesten, sier Bjørkholt.

Han minner om at apotekene allerede bidrar til enkelte andre oppgaver, som vaksinering mot influensa og veiledningstjenesten Medisinstart.

Fornøyd pasient

Det er mange engelske pasienter og fastleger som ennå ikke har fått med seg den nye ordningen, som bare er noen måneder gammel. Men noen har fått det med seg.

– Det er et fantastisk initiativ og jeg håper mange har mot til å forlate legen sin og komme til apoteket, sier pasient Jack Boyer.

Jack Boyer på vei inn i sitt lokale apotek. Han er veldig fornøyd med at farmasøytene her har tatt over en del av legenes oppgaver.

Denne gang er han bare litt tett i nesa og er innom sitt lokale apotek i London for å få noen medisiner for det. Men han har brukt farmasøytene her som «leger» ved et par anledninger tidligere.

– Ordningen avhenger veldig av at folk har tillit til apoteket sitt. Men det handler om å bruke legenes tid bedre. Jeg er en stor tilhenger av det nye systemet.

Farmasøyten Dipak Patel bekrefter at det går tregt.

– Vi har hatt to pasienter denne måneden. Og to månedene før.

Ordningen skal etter hvert evalueres, men de to norske helsepolitikerne er overbevist.

– Det er ingen tvil om at farmasøytene har tett kontakt med pasientene sine her. Dette er kjempebra, og gir noen nye muligheter, konkluderer Hoksrud.