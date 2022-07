Åpner for oljeleting i regnskog som Norge har brukt milliarder på å bevare

CO₂ i atmosfæren 421 ppm 1,5-gradersmålet +1.01°C Les mer om klima

Landet som huser verdens nest største regnskog er i ferd med å auksjonere ut 30 olje- og gassblokker. De ligger midt i verneverdig natur.

Regnskog som Norge har brukt 2,8 milliarder bistandskroner på å bevare siden 2016. Og som Norge planlegger å bruke ytterligere 1,5 milliarder kroner på fram mot 2025.

Det såkalte Kongo-bassenget, skogen midt i Afrika, er på størrelse med India.

Beslutningen om å lete etter fossil energi, midt i skogen som regulerer klimaet og gir nedbør over store deler av Afrika, har vakt internasjonal oppsikt.

– Jeg kan ikke få sagt tydelig nok hvor alvorlig dette er. Oljeleting i regnskogen vil være en katastrofe for klima, natur og folk. Det vil åpne opp og ødelegge torv- og regnskogsområder som lagrer enorme mengder karbonog huser et rikt biologisk mangfold, sier Frode Pleym i Greenpeace Norge til NRK.

ENORME UTSLIPP: Torvbunnen i Kongo-bassenget lagrer enorme mengder CO₂. Dette kan slippe ut i atmosfæren dersom man begynner å lete etter olje og gass her. Foto: Steve O. Taylor (GHF) / Nature Picture Library

Peker på norsk dobbeltmoral

«Våre store regnskoger kompenserer allerede verden ved å opprettholde et stabilt klima. I den forstand står verden i gjeld til oss og burde kompensere oss for det. Men vi kan ikke ofre økonomien vår for miljøets skyld.»

Uttalelsen kom fra den kongolesiske oljeministeren, Didier Budimbu, til Washington Post i fjor vinter. Ifølge Budimbu kan landet tjene 14,5 milliarder kroner i måneden fra bare to oljeblokker.

Kongolesiske myndigheter har forsvart seg mot kritikk ved å understreke at DR Kongo er ett av verdens fattigste land og trenger oljeinntektene.

SVÆRT ALVORLIG: Frode Pleym kaller det krise for både klima og natur dersom DR Kongo begynner å bore etter olje i våtmarkene i regnskogen. Foto: Johanna Hanno

De har også vist til at Norge og andre rike land fortsetter å øke oljeproduksjonen sin og åpner opp stadig nye oljeblokker.

Pleym i Greenpeace sier til Bistandsaktuelt at saken viser hvordan norsk oljeutvinning begrenser Norges mulighet til å påvirke andre land, og svekker norsk omdømme internasjonalt.

– Det er både tragisk og forståelig når politikere i Kongo kynisk bruker norsk oljeleting som en unnskyldning for selv å åpne nye områder.

Ber Norge sette ned foten

I et brev til regjeringen ber miljøorganisasjonen om at Norge tar grep for å redde både klima, natur og norske bistandsmilliarder.

Slik svarer klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap):

«Vi anser denne saken som svært viktig, og ikke noe vi tar lett på. Norge vil ha tett dialog med kongolesiske myndigheter og de andre partene i CAFI-samarbeidet om dette fremover.»

Så da må NRK spørre:

– Hva vil regjeringen svare da, når kongolesiske myndigheter argumenterer med at «Norge fortsetter jo å øke sin oljeproduksjon, og vi trenger pengene mer»?

«Klima- og miljødepartementet og Espen Barth Eide har per nå ingen ytterligere kommentarer», er svaret NRK får fra regjeringen.

ULOVLIG HOGST: Bare stubber står igjen av regnskogen i dette området i DR Kongo etter ulovlig hogst. Hogst er i dag en av de største truslene mot verdens nest største regnskog. Foto: PHIL MOORE / AFP

Ikke Kongos oppgave å redde verden

Talsmann for klimaspørsmål i den kongolesiske regjeringen, Tosi Mpanu Mpanu, sier Kongo trenger inntektene til å redusere fattigdom og skape økonomisk vekst:

«Det er vår prioritering. Vår prioritering er ikke å redde verden,» sier Mpanu til New York Times.

Oljeauksjonen kommer bare åtte måneder etter at president Félix Tshisekedi sto sammen med verdens ledere på klimatoppmøtet i Glasgow og støttet en 10-årig avtale for å beskytte regnskogen.

ENIGE: Storbritannias statsminister Boris Johnson, DR Kongos president Félix Tshisekedi og USAs president Joe Biden ble under klimatoppmøtet i Glasgow enige om en avtale som skal redde regnskogen. Foto: ERIN SCHAFF / AFP

Avtalen inneholder løfter om 4,8 milliarder kroner de neste fem årene.

New York Times har forsøkt å sjekke om det er noen oljeselskaper som vurderer å by på oljeblokkene. Avisen skriver at Total Energies ikke har noen planer om det. Resten av selskapene de spurte har ikke svart.

Equinor svarer til NRK at selskapet ikke har noen planer om å by på auksjonen.